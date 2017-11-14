НАПК против НАБУ: цена спора - 2000 гривен

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Украинская власть не оставит и не простит Национальному антикоррупционному бюро расследования громких антикоррупционных дел. Об этом заявил глава бюро Артем Сытник.

При этом он заявляет, что власти не удастся остановить работу НАБУ. Об этом Сытник заявил после посещения Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, куда его пригласили, чтобы вручить протокол о якобы совершении им административного правонарушения.

Правонарушение заключается в том, что глава НАБУ не предоставил некоторых документов по требованию НАПК.

К слову, министр юстиции Павел Петренко считает необходимым провести служебное расследование о деятельности НАПК и путем проведения публичного конкурса изменить действующий состав агентства.

Эти заявления в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал руководитель Центра политических студий и аналитики "Эйдос" Виктор Таран.

(текст публикуется на языке оригинала)



У чому причина напруження між антикорупційними органами?

— Моя суб’єктивна думка, і я можу говорити з позиції як голови громадської ради при НАЗК. Ми можемо побачити, що протягом останніх кількох років відбувається протистояння між умовно старими правоохоронними органами та новими. Згадайте, як півтора роки тому почалось протистояння між НАБУ та ГПУ чи САП та ГПУ. Зараз ми бачимо протистояння між НАБУ та НАЗК. У даній ситуації ми бачимо, що ці протистояння не є заручниками чиїхось політичних інтриг. Вони є заручниками системи стримувань і противаг, яка говорить про те, що якщо ми бачимо в діях тих чи інших правоохоронних інституцій факт, який, ймовірно, може свідчити про правопорушення або про корупцію, вони повинні автоматично включатись. До речі, схожа ситуація відбувається в США, де постійно є конфлікти між ФБР і ЦРУ, в європейських країнах. Тут ми бачимо класичне протистояння, коли НАЗК побачив факти, які, ймовірно, свідчать про корупцію в діях пана Ситника, а НАБУ побачило дії, які можуть свідчити про ймовірну корупцію в окремих діях НАЗК. Відповідно, розпочалась процедурна переписка, яка, на жаль, вилилась в публічну площину. Чому, на жаль? Тому що кожен раз, коли ми бачимо, що правоохоронні інституції починають між собою з’ясовувати стосунки, це знижує рівень довіри та підтримку суспільства, а корупціонери стоять збоку та потирають руки, бо усвідомлюють, що, замість того, щоб займатись ними, правоохоронні органи займаються один одним.

Якщо є обопільні претензії один до одного, то хто винен у цій ситуації, а хто правий?

— Мені важко говорити, тому що НАЗК висунуло свої претензії до НАБУ ще 8 вересня, але НАБУ засекретило доступ до інформації, яку витребовує НАЗК. Я не бачив первинних документів. Про що йде мова? Про те, що нібито директор НАБУ Ситник своїм підлеглим із юридичного управління дав доручення, щоб вони представляли його приватні інтереси в суді, тобто не його як директора, а як приватної особи. Ситник засекретив ці документи і не надає їх, а НАБУ ставить претензію до пані Корчак про те, що вона нібито не задекларувала автомобіль. Знову ж таки, доступу до документів немає. Як на мене, було б набагато чесніше з боку обох інституцій чесно прийти на засідання спільної прес-конференції та сказати: дивіться, така ситуація відбулась. Чому це важливо? Це, по-перше, породжує довіру до суспільства. По-друге, порушення за цими статтями є адміністративне, тобто сплата штрафу, вдумайтесь, до двох тисяч гривень. Це не несе автоматичного звільнення ні пані Корчак, ні пана Ситника, тобто їх не буде звільнено за цими процедурами. Максимум – штраф дві тисячі гривень.

Хто має вирішити цей конфлікт?

— На жаль, ситуація зайшла дуже далеко, тому це вже лише суд. НАЗК затвердило протокол про адміністративне правопорушення і у найближчий час направлено до суду, і суд винесе рішення. Повторюсь, мені дуже шкода, що це дійшло аж до такої стадії. Набагато було б простіше вийти б, поспілкуватися, визнати помилку, публічно заплатити по дві тисячі гривень. Ми знаємо рівень зарплат та премій, що НАБУ і НАЗК, і закрити це питання і займатись корупціонерами, а не займатись боротьбою між антикорупційними органами.

Якби ці порушення несли би підставу для звільнення, тоді б могли говорити про можливий політичний тиск. Але це адміністративне правопорушення, штраф до двох тисяч гривень. У чому проблема? Якщо вони вирішили, і пан Ситник, зокрема, що вони цим себе захистять публічно чи когось, насправді вони зробили ще гірше, тому що простіше визнати свою помилку, сказати, ви знаєте, ми нові, ми молоді, ми не розібрались, ми заплатимо штраф, і, повірте, вони мали б підтримку з боку суспільства.

У САП кажуть, що вбачається конфлікт інтересів, а Ситник каже – може, це з іншої сторони конфлікт інтересів, тому що є відповідні справи проти Корчак, які відкриті задовго до цієї справи.

— Це не відповідає дійсності, тому що, якщо ми подивимось на хронологію переписок, то ми побачимо наступне: 18 вересня НАЗК направило запит до НАБУ, НАБУ порушило справу проти пані Корчак. Тобто першим запит подало НАЗК, а не НАБУ. Я не розумію, чому пан Ситник трохи не коректно подає інформацію. Для мене це незрозуміло.

Напомним, НАПК необходимо переформатировать, никаких перспектив в деятельности этого органа нет, считает эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров.