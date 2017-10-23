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    Общество

    УПЦ МП сообщает о нападении на прихожан храма в Коломые

    (обновлено: )5601
    В УПЦ МП сообщили, что мужчины в балаклавах во главе с т.н. капелланами УГКЦ, применяя грубую силу, не дали прихожанам Благовещенской церкви подойти к своему храму и отслужить там молебен.
    Купола храма. Архивное фото
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 23 окт – РИА Новости Украина. В Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) заявили о нападении капелланов Украинской греко-католической церкви (УГКЦ, униаты) на прихожан Благовещенского храма в Коломые Ивано-Франковской области.

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    "В воскресенье, 22 октября 2017, крепкие мужчины в балаклавах во главе с т.н. капелланами УГКЦ (данных о принадлежности «капелланов» к ВСУ нет), применяя грубую силу, не дали прихожанам Благовещенской церкви подойти к своему храму и отслужить там молебен", — говорится в опубликованном в понедельник сообщении информационно-просветительского отдела УПЦ МП.

    В сообщении говорится, что один из организаторов нападения называл прихожан православного храма "биомассой" и "московскими свиньями". Нападавшие били людей ногами и угрожали тем, кто пытался снимать происходящее.

    Видеозапись нападения размещена на официальном канале УПЦ МП в YouTube.

    Ранее сообщалось, что в УПЦ МП выступили за отмену обязательной перерегистрации религиозных организаций. 

     

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