УПЦ МП сообщает о нападении на прихожан храма в Коломые

КИЕВ, 23 окт – РИА Новости Украина. В Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) заявили о нападении капелланов Украинской греко-католической церкви (УГКЦ, униаты) на прихожан Благовещенского храма в Коломые Ивано-Франковской области.

"В воскресенье, 22 октября 2017, крепкие мужчины в балаклавах во главе с т.н. капелланами УГКЦ (данных о принадлежности «капелланов» к ВСУ нет), применяя грубую силу, не дали прихожанам Благовещенской церкви подойти к своему храму и отслужить там молебен", — говорится в опубликованном в понедельник сообщении информационно-просветительского отдела УПЦ МП.

В сообщении говорится, что один из организаторов нападения называл прихожан православного храма "биомассой" и "московскими свиньями". Нападавшие били людей ногами и угрожали тем, кто пытался снимать происходящее.

Видеозапись нападения размещена на официальном канале УПЦ МП в YouTube.

Ранее сообщалось, что в УПЦ МП выступили за отмену обязательной перерегистрации религиозных организаций.