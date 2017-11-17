Генпрокуратура открыла еще одно дело против руководства НАБУ

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Генпрокуратура возбудила уголовное производство в отношении руководства Национального антикоррупционного бюро по факту закупки спортивных костюмов и тактических рубашек. Об этом сообщил в Facebook народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук.

Как уточнил нардеп, данный факт закупки связан с "делом рюкзаков", фигурантом которого является сын министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

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"По моему депутатскому обращению Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное производство в отношении руководства НАБУ по факту закупки спортивных костюмов и тактических рубашек у предпринимателя, который является фигурантом так называемого "дела рюкзаков" вместе с сыном министра внутренних дел Арсена Авакова", — написал депутат.

Игорь Мосийчук в facebook Фото ответа из ГПУ

Ранее сообщалось, что ГПУ расследует уголовное дело в отношении директора НАБУ Артема Сытника из-за возможного разглашения данных следствия. В интернете появились аудиозаписи, на которых человек с голосом, похожим на голос Сытника, рассказывает детали расследования уголовных дел, которые в Украине считаются резонансными.