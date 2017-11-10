На пороге эпидемии. Детей в Украине атакует опаснейшая болезнь

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Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Как и предупреждали врачи, Украину охватила массовая вспышка кори. Печальней всего, что в зоне риска находятся дети. А как известно корь – одна из главных причин смертности детей.

Лишь за последние полтора месяца корью заболели дети в Запорожье, Одесской области, Луцке, Тернополе, на Прикарпатье и Буковине. В связи с этим в некоторых школах даже отменили занятия.

После восьми месяцев молчания, Минздрав таки решил принимать меры на снижение количества заболевших. В частности, в трех областях ограничили допуск не вакцинированных детей в школы.

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"В связи со вспышкой кори в Украине Министерство здравоохранения совместно с Министерством образования и науки Украины стремятся не допустить дальнейшего распространения инфекции. В трех областях с наибольшим числом заболевших – Ивано-Франковской, Одесской и Тернопольской – дети, которые не получили прививку от кори, не будут допущены к посещению дошкольных и общеобразовательных учебных заведений, что является одним из основных методово предупредить распространение вспышки инфекции", – говорится в заявлении.

В Минздраве традиционно говорят, что увеличение случаев заболевания корью связано с тем, что украинцы все чаще отказываются от прививок.

При этом, как говорил замминистра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Оксана Сивак, сейчас в Украине нет дефицита вакцины против кори для детей. По ее словам, в декабре Минздрав получил более 1 млн доз, которые закупили через ЮНИСЕФ.

На пороге эпидемии

На данный момент в Запорожье зарегистрировано 42 случая заболевания корью.

Среди заболевших дети составляют 71%, особенно высокие показатели заболеваемости отмечаютсяв возрастной группе 7-9 лет.

"Среди заболевших 60% составля ют лица ромской национальности, которые проживают в Шевченковском районе города", — говорится в сообщении.

При этом в лабораторном центре констатируют, что у 39 заболевших нет никаких прививок против кори.

В Луцке количество заболевших корью детей уже возросло до 11 человек. Почти все пациенты – ученики младшей школы, родители которых отказались от прививок. Состояние школьников – средней тяжести, многие госпитализированы в больницы.

В конце октября на Прикарпатье в школе села Зелене, Верховинского района, корью заболели 10 учеников. Двое больных были госпитализированы в инфекционное отделение Косовской райбольницы, восемь – на амбулаторном лечении.

"Вирусологической лабораторией подтвержден диагноз "корь" в 279 случаях. Общее количество заболевших корью, согласно заключительным диагнозам, составляет 829 человек, из них 638 детей", – сообщали в Ивано-Франковском областном лабораторном центре.

В начале октября в Тернополе корью заболели пятеро детей.

Для того, чтобы избежать дальнейшего распространения инфекции, мэрия приняла решение провести ряд профилактических мероприятий, в первую очередь, вакцинацию детей.

До сих пор в Тернополе без прививок остается 1134 ребенка, а с нарушением графика вакцинации – более 8,5 тыс. детей. Тех детей, которые не получили вакцинации, отстранили от посещения дошкольных и общеобразовательных учебных заведений.

Закрывают школы

В то же время в Одесской области и на Буковине корь уже привела к закрытию школ на карантин. Вспышка кори в школе зафиксирована в Болградском районе Одесской области.

Первый случай заболевания был отмечен еще 22 октября. После этого дети ушли на каникулы. 8 новых случаев заболевания выявлены у детей уже во время каникул, все они из трех разных семей. Впоследствии, число заболевших уже достигло 18 человек.

"Чтобы не допустить распространения инфекции, мы решили продлить каникулы до 13 ноября. Именно в этот день заканчивается инкубационный период, если считать от 22 октября. Новые случаи уже не связаны с пребыванием детей в школе. 14 ноября, перед началом занятий, силами медицинского персонала мы намерены провести осмотр, и не допустить детей с признаками заболевания", — отметила начальник отдела образования Болградской райгосадминистрации Алла Ориховская.

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Кроме того, в Березовском районе Одесской области зарегистрировано два случая заболевания корью. Как сообщает пресс-служба райгосадминистрации, в связи с этим руководство района призывает активизировать информационно-разъяснительную работу среди детей и родителей, а также обеспечить проведение противоэпидемических мероприятий в местных учебных заведениях.

Также школу в селе Усть-Путиле Черновицкой области закрыли из-за вспышки кори. Корью заболели 10 учеников этой школы, сообщил начальник отдела областного лабораторного центра Юрий Падурару.

"Корью заболели 10 учеников этой школы. В связи с этим местная власть прекратила учебно-воспитательный процесс. В школе провели противоэпидемические мероприятия. Непривитым детям сделали вакцинацию", — отметил Падурару.

Сообщается, что всего по Черновицкой области в настоящее время корью болеют 23 ребенка.

Опасность кори для детей

Корь является одной из основных причин смерти среди детей раннего возраста. В настоящее время в мире от кори погибают миллионы детей.

Болезнь передается капельным путем через выделения из носа, рта или горла зараженного человека.

Первичные симптомы, которые, как правило, возникают через 10-12 дней после заражения – у ребенка резко повышается температура, до 39-40 градусов, краснеют и слезятся глаза, бывают и гнойные выделения.

Примерно на 3-4 день появляется коревая сыпь, сначала на щеках, за ушами, на шее, затем на сгибах рук и ног, на пальцах, покрывает все тело ребенка. Корь опасна осложнениями, которые случаются слишком часто: слепоту, энцефалит, сильную диарею и сопутствующее обезвоживание, а также пневмонию, менингит, отит, стеноз гортани (круп), коревой конъюнктивит.

Тяжелая форма кори наиболее распространена среди маленьких детей при недостаточном питании, особенно при недостатке витамина А, или же у людей, чья иммунная система ослаблена ВИЧ/СПИД или другими заболеваниями.

По материалам из открытых источников интернет