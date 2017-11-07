Минздрав экстренно обратился к населению по поводу ситуации с вакцинами

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. В Министерстве здравоохранения Украины призвали население сразу сообщать об отсутствии тех или иных вакцин, а также лекарств в больницах, сообщает УНИАН.

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Сотрудники Минздрава ежемесячно обновляют информацию об остатках вакцин, предоставляемых государством безвозмездно, во всех регионах Украины: https://goo.gl/J2jU3E.

Если вы увидели, что в вашем регионе вакцина есть, но в вашем учреждении здравоохранения ее нет, обратитесь к органам управления на местах.

Минздрав призывает региональные власти ответственно относиться к расчетам потребности вакцин, эффективно распределять препараты между лечебными учреждениями, следить за их наличием и вовремя обращаться в Минздрав, если нужных вакцин нет.

Об отсутствии вакцин просим сообщать и родителей — в форме: https://goo.gl/forms/EveYtAMoF5VBw9fr2.

Сообщается, что в регионах Украины есть все основные вакцины, кроме инъекционной вакцины для профилактики полиомиелита, которая закончилась в 5 регионах из-за неправильно сформированного запроса на закупку.

Эти вакцины уже дозаказаны. Учитывая длительный цикл производства (18-24 месяцев), а также дефицит этих вакцин на мировом рынке, их появление может занять некоторое время.