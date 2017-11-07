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    Общество

    Минздрав экстренно обратился к населению по поводу ситуации с вакцинами

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    (обновлено: )41404
    Согласно заявлению Минздрава, в регионах Украины есть все основные вакцины, кроме инъекционной вакцины для профилактики полиомиелита, которая закончилась в 5 регионах из-за неправильно сформированного запроса на закупку.
    Вакцинация детей в Украине. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. В Министерстве здравоохранения Украины призвали население сразу сообщать об отсутствии тех или иных вакцин, а также лекарств в больницах, сообщает УНИАН.

    Министерство здравоохранения Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Сотрудники Минздрава ежемесячно обновляют информацию об остатках вакцин, предоставляемых государством безвозмездно, во всех регионах Украины: https://goo.gl/J2jU3E.

    Если вы увидели, что в вашем регионе вакцина есть, но в вашем учреждении здравоохранения ее нет, обратитесь к органам управления на местах.

    Минздрав призывает региональные власти ответственно относиться к расчетам потребности вакцин, эффективно распределять препараты между лечебными учреждениями, следить за их наличием и вовремя обращаться в Минздрав, если нужных вакцин нет.

    Об отсутствии вакцин просим сообщать и родителей — в форме: https://goo.gl/forms/EveYtAMoF5VBw9fr2.

    Сообщается, что в регионах Украины есть все основные вакцины, кроме инъекционной вакцины для профилактики полиомиелита, которая закончилась в 5 регионах из-за неправильно сформированного запроса на закупку.

    Эти вакцины уже дозаказаны. Учитывая длительный цикл производства (18-24 месяцев), а также дефицит этих вакцин на мировом рынке, их появление может занять некоторое время.

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