Врач: применять вакцину против ботулизма и столбняка надо правильно

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Украина получила 150 доз иммуноглобулина против ботулизма и 200 доз иммуноглобулина против столбняка. В Минздраве говорят, что лекарства европейского производства передал Международный Комитет Красного Креста в Украине. Также сообщается, что это количество лекарств покроет потребность на следующие полгода.

Достаточное ли количество иммуноглобулина приехало в Украину, проанализировала в эфире радиостанции Голос Столицы врач-инфекционист Евгения Менжулина.

Достаточно ли 200 доз иммуноглобулина против столбняка на полгода и 150 доз иммуноглобулина против ботулизма?

— Сказать конкретно, что да, достаточно или нет, этого мало, очень трудно. Потому что если опять случится такое массовое отравление продуктами, как это произошло летом, может быть, и хватит, но если не случится в зимний период все потребляют консервацию рассчитать четко на полгода или на два месяца этот запас для такой страны как Украина, воля случая, скажем так. То же самое касается столбняковой сыворотки.

Почему эти вакцины сразу не развозят по регионам?

— Опять же, это больше вопрос к управлению организации охраны здоровья. Уже был такой случай, когда даже привезли первичные дозировки противоботулистической сыворотки, но случай случился во Львове, а сыворотки были в Киеве. Пока нашли, пока достали, пока обеспечили. То есть по-хорошему сыворотками должны быть обеспечены все лечебные учреждения по Украине. По всей стране они должны быть в наличии в определенном количестве. Собирать их где-то в одном месте, а потом выдавать дробно по случаю не совсем правильно.

Объясняли это очень четкими, сложными правилами хранения.

— Правила хранения практически везде одинаковые, равно как и правила транспортировки. Это соблюдение режима холода. То есть стандартные холодильники, стандартные температуры от двух градусов, от минус десяти до плюс шести. Как транспортировка должна соблюдаться, так и хранение препаратов. То есть, я думаю, что у нас практически все амбулатории семейной медицины, даже где-нибудь на самом глухом хуторе обеспечены самым простым холодильником. А вот транспортное сообщение с глухими какими-то хуторами отсутствует как класс. Поэтому заранее ввоз туда препаратов все-таки более адекватен, нежели случилось там происшествие и сидят пациенты и ждут, когда к ним прилетит волшебник на голубом вертолете.

У нас есть 150 доз иммуноглобулина против ботулизма. Какими пропорциями их будут распределять по Украине?

— Пропорции трудно сказать, потому что степень тяжести заболеваний диктует количество введения сыворотки. При легкой степени тяжести — это один комплект, при средней степени — другой комплекта и при тяжелой форме ботулизма совершенно третий комплект. Иногда может быть, что на одного человека с тяжелой формой ботулизма может уйти несколько комплектов сыворотки. То есть все сугубо индивидуально.

Возможно, есть какой-то определенный прагматизм в том, что из Киева развозится?

— Из Киева больше транспорта есть, но, опять же, время. Для нас как для врачей введение как можно раньше сыворотки обеспечивает прогноз оптимистический выздоровления больного. А если мы находимся где-нибудь очень далеко и сидим ждем, когда же нам привезут… Да, в Киеве машины есть, но не везде эти машины могут проехать и не везде есть дороги. Поэтому нам надо либо транспортировать больного в Киев, либо лекарств из Киева на этап, где находится пациент.

Какой вообще действует механизм выделения этой сыворотки? Каким образом их будут доставлять в случае необходимости?

— Соответственно, делается заявка. Эпидемиологические службы этой области связываются с эпидслужбой города и делают заявку, что есть такой пациент, которому необходимо введение такой-то дозировки. Дозировку заранее оговаривают врачи, оценивая степень тяжести пациента. И уже эти службы на своем этапе, проинформируют друг друга и дальше вступает служба транспортировки, будь это санавиация, например, или наземный транспорт, уже выделяют, кто поедет. В зависимости от географического расположения и наличия дизельного топлива в карете скорой помощи, грубо говоря, или керосина в самолете. То есть я утрирую. Опять же, но это все — время. То есть пока одни позвонили другим, пока другие согласовали с третьими, пока третьи узнали, что у них все есть, четвертые дали зеленый свет, что можно ехать.

Сколько стоит сыворотка?

— Четыре тысячм долларов противоботулистическая сыворотка конечно вряд ли будет стоит. Все-таки, я думаю, что это дешевле цена. Но хотя бы даже банально, пусть хотя бы райцентры будут обеспечены. То есть, например, не только концентрировать запас сывороточного фонда в столице Украины, но рассредоточить определенно, взять статистику, медстатистику, сколько было зафиксировано случаев данного заболевания в данном регионе. Соответственно, в райцентр направить столько-то доз для контроля. В случае чего, в любой момент они могут перенаправиться, переброситься в другой центр при необходимости. Цифры отвечают сами за себя. Вот случилось, например, в Житомирской области шесть случаев ботулизма за год. Плюс-минус комплект такой полетел туда. И он там лежит до востребования. Быстрее все-таки уже рассредоточить его по месту из райцентра, нежели ждать, пока Киев решится.

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Как информируют врачей о том, что сыворотка есть в наличии?

— На административном этапе существует рассылка по лечебным учреждениям страны, что в таком-то месте есть такой-то набор лекарственных средств. Соответственно, все лечебные учреждения знают, что там это есть. То есть административное высшее звено информирует дальше по цепи. Главные врачи больниц или амбулаторий и так далее, кто ответственен. Они информируют своих врачей, что уважаемые, при случае выявления заболевания вами на вашем участке, на вашем этапе работы, знайте, что есть то-то в таком-то количестве. То есть врачи будут заведомо информировать, опять же таки, свое руководство и высшее руководство будет связываться на своем уровне для обеспечения пациента необходимым лекарством.

Ранее врач-эпидемиолог Роман Родина в эфире "ГС" подчеркнул, что показатель смертности заболевших ботулизмом растет с каждым годом.