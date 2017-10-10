Вакцинация против гриппа: мотивация и возможные осложнения

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Еще одна вакцина для профилактики гриппа, корейского производства — "ДжиСи Флю", получила положительное заключение Государственной службы по лекарственным средствам. Относительно нее есть положительные заключения на повторный ввоз. Другие вакцины сейчас проходят контроль на соответствие украинским стандартам. Об этом рассказали в Гослекслужбе.

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Ранее сообщалось, что три из четырех вакцин от гриппа, с обновленным штаммовый составом, актуальным для эпидемического сезона 2017-2018 годов, уже прошли перерегистрацию летом, еще одна вакцина — в начале сентября.

Сколько вакцин сейчас доступны украинцам, как уберечься от гриппа и когда лучше начинать профилактику, в эфире радиостанции Голос Столицы разъяснил доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования Федор Лапий.

golos.ua Федор Лапий

(текст публикуется на языке оригинала)

Скільки вакцин від грипу будуть доступні українцям в цьому епідеміологічному сезоні?

— Насправді, на сьогоднішній день в Україні зареєстровано шість вакцин, але особливість вакцин від грипу в тому, що вони потребують щорічної перереєстрації у зв’язку зі змінами вакцинальних штамів, і якщо ми говоримо про ті вакцини, які пройшли перереєстрацію через зміну вакцинальних штамів, то це, дійсно, чотири вакцини. В Україні ще існує така процедура як проходження лабораторного контролю на відповідність стандартам в Україні і серед тих вакцин, які були подані на відповідний контроль. Це новина, що вакцина південнокорейського виробника "ДжіСі Флю" вже отримала такий висновок і може бути застосована в Україні.

В чому відмінність перереєстрованих в Україні вакцин?

— Вони є однаковими за штамовим складом. Штамовий склад орієнтується на прогнози Всесвітньої організації охорони здоров’я. Для нас – це для північної півкулі. Ці вакцини не містять живих вірусів і, як правило, захищають від двох вірусів грипу А і одного вірусу грипу Б. Якщо брати те, що є нового і про що так багато говорять, то є штам "Мічиган", який є похідним від пандемічного вірусу, від вірусу 2009 року. Будь-яка вакцина, яка буде доступна в Україні, принаймні, ми маємо поки що одну, вона є взаємозамінною в тому розумінні, що вони однаково захищають від трьох вірусів грипу, які йдуть за прогнозом на сезон 2017-2018 року.

Ці вакцини є у вільному продажу?

— Власне кажучи, новина, яка сьогодні з’явилась, це дозвіл, який регламентує право продажу через аптечну мережу і, відповідно, право використання, і вакцина від грипу не закуповується за кошти національного бюджету. Вона присутня на ринку і її можуть закуповувати і пропонувати вакцинацію приватні медичні центри, вона може закуповуватись за місцевий бюджет. Наприклад, місто Київ має програму "Здоров'я Киян", і передбачено близько одного мільйона гривен на закупівлю вакцин проти грипу для того, щоб, в першу чергу, вакцинувати медичних працівників, оскільки це та група, яка має бути захищена першочергово на роботі, коли грип лютує.

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Наскільки масштабною може бути цьогорічна епідемія грипу?

— Це можна буде оцінити вже після того, як пройде епідемія, але вірус грипу є щороку. Говоримо ми про це чи ні, чи пишуть про це ЗМІ, але вірусом грипу хворіють — хворіють діти, хворіють люди похилого віку, мають ускладнення, закривають школи. Коли буде саме пік – чи в грудні, чи в січні, чи в лютому — наперед достатньо складно сказати.

Коли краще починати вакцинуватися?

— Жовтень, вересень – найбільш вдалі місяці для того, щоб імунітет встиг сформуватись і на момент контакту з вірусом грипу — чи то в грудні зустріч відбудеться, чи в січні, чи в лютому, чи, можливо, навіть в березні, — ви матимете найбільш сильний захист проти грипу. На превеликий жаль, часто мої колеги поширюють міф, що якщо вірус грипу вже циркулює, вже епідемія грипу почалась, то вакцинувати пізно. Це — неправда. Це не відповідає науковим підходам. Вакцинація проводиться протягом всього сезону і не припиняється тоді, коли вірус грипу вже циркулює. Ми кажемо, що найбільш оптимально зробити зараз, це буде найвищий рівень захисту. Якщо ви зробите вакцинацію через місяць або під час інтенсивної циркуляції грипу, ви можете встигнути, а можете і ні.

Напомним, врач-инфекционист Евгения Менжулина в эфире "ГС" пояснила, почему иммунитет украинцев не приспособлен к новым штаммам гриппа, которые будут "орудовать" в стране в грядущем сезоне. При этом она назвала идущий в Украину грипп рекордно свирепым.