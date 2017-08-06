Харчишина покусала собака: в Украине нет вакцины против бешенства

КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. Лидера украинской музыкальной группы "Друга рика" Валерия Харчишина во время велосипедной прогулки покусала собака. Музыкант решил обратиться за помощью к медикам и отвезти на обследование собаку, у которой могло быть бешенство. Но владелец животного выступил против этого. Об этом сам Харчишин написал на своей странице в Facebook.

"Меня настигло это чудовище. Вот этот пацик укусил меня за ногу. Вы знаете, что в нашей стране по протоколу ты должен сделать – обратиться в травмпункт по месту жительства, чтобы срочно провести вакцинацию от бешенства. Не зависит от размера и социального сорта собаки. А еще поймать пса и отвезти на станцию борьбы с бешенством животных или, как минимум, к ветеринару", – говорится в сообщении музыканта.

Он отметил, что вакцины от бешенства нет не то что по месту регистрации, а вообще по всей Украине.

"Поэтому, если собака бешеная, то вам следует подыскивать ближайшее бюро ритуальных услуг, чтобы заказать хорошее сосновое пальто. Лекарства от бешенства не существует. И если вы мечтаете о спокойной жизни в течение инкубационного периода, остается поймать пса и отвезти его на обследование, – говорится в сообщении.

Однако, по словам Харчишина, хозяин не позволил отвезти собаку на обследование, поэтому музыкант обратился в полицию. Там ему ответили: "Вы что, хотите, чтобы мы за собачкой бегали?" и в конце концов посоветовали обратиться в суд. "Единственное, что мы можем – оформите заявление, когда наряд освободится", – добавили впоследствии в полиции.

Так, через полчаса приехал наряд полицейских и хозяин собаки, увидев людей в форме, пошел на встречу и пытался отдать им своего любимца, однако тот убежал. Но правоохранителям удалось поймать четвероногого.

Харчишин также написал, что после этого обратился в отдел по борьбе с бешенством, который работает полные 4 дня и до обеда в пятницу, "поскольку на выходных собаки не кусают".

"Мой ветеринар предложил мне держать собаку у себя дома в течение 10 дней. Если за это время собака не сдохнет, то и вы будете жить долго и счастливо и когда-то 100% умрете, но не от бешенства. Но предложил сделать все по протоколу. И я поехал в травмпункт, чтобы услышать, "вакцины нет, наблюдайте за собачкой…". Но есть аналог, езжайте купите от столбняка вакцину, на всякий пожарный", – написал музыкант.

Ранее сообщалось, что в Украине зарегистрировали новый случай заболевания столбняком, уже пятый в этом году. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, во Львовской области заболела девочка 3,5 лет, она в больнице в тяжелом состоянии. По предварительным данным, ребенок заразился из-за попадания постороннего предмета в нос, девочка не была вакцинирована.