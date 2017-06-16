Изнанка реформы Минздрава. Украина — худшая в Европе по вакцинированию

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Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Час от часу не легче

Последнее заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Украине вовсе не радует. Оказывается в нашей стране — самая сложная ситуация с предотвращением инфекционных заболеваний в Европе. Более половины детей не получили необходимых прививок.

"В Украине ситуация тяжелая по сравнению с другими регионами Европы. Среди 53 стран в Украине ситуация самая тяжелая", — заявила представитель ВОЗ в Украине Марте Эверард.

В свою очередь замминистра здравоохранения Украины Оксана Сивак признала, что более 50% детей в Украине не сделали прививок от болезней.

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И это в то время, когда в нашей стране вспышка кори и ботулизма. На днях Минздрав "обрадовал" — от ботулизма в Украине уже умерло девять человек, а заболеваемость корью выросла аж в 70 раз!

При этом для выработки коллективного иммунитета против кори необходимо, чтобы уровень охвата прививками составил не менее 95%.

Однако в Минздраве признают, что для взрослых пока нет вакцин против кори. "Вакцина которая есть, она для детей. Есть сохраненые средства, поэтому мы будем работать над тем, чтобы закупить еще для взрослых. Это будет другая вакцина, но это будет в перспективе", — сообщила Сывак.

Печальные цифры

О том, что в Украине критически низкий уровень вакцинации, медики с обеспокоенностью говорили не раз.

В октябре 2016 года в представительстве ООН вообще заявили, что Украина имеет самый низкий уровень плановой вакцинации в мире. По состоянию на август 2016 года, лишь 30% детей полностью вакцинированы от кори, 10% – от гепатита В и только 3% – от дифтерии, коклюша и столбняка. И это при том, что рекомендации Минздрава предусматривают 95% вакцинацию детей.

Катастрофическая ситуация и с вакцинацией детей. Как сообщала ВОЗ в мае, наша страна заняла последнее место в Европе по уровню вакцинации детей. По информации организации, в 2016 году прививки сделали лишь 46% маленьких украинцев.

В то же время в сторону властей звучало немало обвинений в том, что, начиная с 2009 года, в стране почти не финансируется программа иммунизации, а также действует неэффективная практика закупок вакцин, в проведении которых много коррупционных составляющих.

Что говорит Минздрав

Тем временем, в правительстве и Минздраве отмечают, что одна из причин такой ситуации – перебои с поставками лекарств и вакцин.

В январе 2017 года и.о.министра здравоохранения Ульяна Супрун шокировала заявлением, что в Украине 7 лет не было вакцинаций.

Однако, по ее словам, в этом году благодаря госзакупкам ситуация нормализовалась. "В Украине был очень большой дефицит. Мы через государственные закупки закупили достаточное количество доз для определенных вакцинаций, так что сейчас имеем препараты даже с запасом. И идея такова – чтобы был запас. Сейчас он есть. Также, сейчас мы должны вакцинировать очень много детей. Последние 7 лет не было вакцинаций. К тому же была кампания против нее: очень многие родители бойкотировали вакцинацию", — отмечала она.

Следует отметить, что в 2015 году, когда Александр Квиташвили возглавлял Минздрав, Рада приняла закон "Об осуществлении госзакупок". Согласно закону закупку медпрепаратов было передано международным организациям.

В конце года Украина заключила контракты с международными организациями – Программой Развития ООН (ПРООН), Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и британским закупочным агентством Crown Agents. ПРООН осуществляет закупку препаратов для лечения туберкулеза, гемофилии, вирусных гепатитов, орфанных заболеваний и диагностики ВИЧ-инфекций, Crown Agents занимается программами детской и взрослой онкологии, а ЮНИСЕФ закупает вакцины и препараты для антиретровирусной терапии.

По данным ЮНИСЕФ, на конец июля в Украину было поставлено 277 000 доз вакцины для профилактики кори, паротита и краснухи, еще 991 080 доз находятся в процессе изготовления и будут доставлены до конца ноября 2016 года. Также Украина получила 800 000 доз вакцины для профилактики гепатита В, еще 990 000 доз будут доставлены до конца года. Для профилактики бешенства было поставлено 91 393 дозы вакцины; 1 599 600 доз для профилактики дифтерии и столбняка для взрослых и 919 200 для детей.

В конце августа 2016 года в Украину поступили 2,5 млн вакцин БЦЖ для профилактики туберкулеза у детей. Вакцины были доставлены на склады госпредприятия "Укрвакцина" в Киевской области.

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Однако в марте 2017 года председатель комитета ВР по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец заявила, что лекарственные препараты через международные организации закупают по завышенным ценам и с недопустимыми сроками годности.

"Хочу привлечь внимание всех к абсолютно критической ситуации, которая сложилась с закупками лекарственных препаратов через международные организации. За средства государственного бюджета 2016 года в регионы поставлено лишь 9% от того, что должны были поставить еще в 2016 году. На сегодняшний день по закупкам 2016 года за деньги 2015 года на десятки миллионов в больницах находятся препараты с ограниченным сроком годности, которые не могут быть использованы. Это препараты на десятки миллионов для лечения детей с онкологией в том числе. Референтные цены при анализе поставок 2015 года, которые еще не завершены в 2016 году, значительно превышены", — сказала Богомолец.

Отказ от вакцинации

По мнению Супрун, проблема не только в закупках вакцин, но и в том, что родители не вакцинируют детей. Многие родители сознательно отказывается от вакцинации детей, поскольку не верят в эффективность прививок или бояться последствий, отмечает главный детский иммунолог Киева Федор Лапий.

"Если мы говорим о причинах такого недоверия, то в первую очередь это вопрос к нам, к медикам, которые должны обладать знаниями, которые должны объяснять, и, конечно, государство должно проводить разъяснительную работу, но мало просто говорить, надо говорить качественно, надо доступным языком говорить с пациентом, надо учитывать то, что он может понять и то, что он не понимает, потому что пациент, или рядовые граждане, это не врачи, это не медики, понимают специфической терминологии медицинской", — считает он.

По его словам, в 90-е годы были провалы с вакцинацией. "Мы имели провалы вакцинации за последние годы, поэтому у нас немало взрослых, они не имеют иммунитета, но проблема в том, что вакцина, которая закупается против кори, краснухи и свинки, вакцина бельгийская, с высоким уровнем доверия даже населения к этой вакцины, она не может быть использована для взрослых, потому что она приобретается по статье вакцинации детей", - добавил он.

По материалам из открытых источников интернет