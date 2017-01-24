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    Общество

    Супрун: в Украине 7 лет не было вакцинации

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    По мнению Супрун, сейчас необходимо вакцинировать очень много детей. Последние 7 лет не было вакцинаций. К тому же была кампания против нее.
    Ульяна Супрун. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. В Украине 7 лет не было вакцинации, об этом исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала в программе "Левый берег" с Соней Кошкиной. 

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    "В Украине был очень большой дефицит. Мы через государственные закупки закупили достаточное количество доз для определенных вакцинаций, так что сейчас имеем препараты даже с запасом. И идея такова – чтобы был запас. Сейчас он есть. Также, сейчас мы должны вакцинировать очень много детей. Последние 7 лет не было вакцинаций. К тому же была кампания против нее: очень многие родители бойкотировали вакцинацию", — отметила она.

    Кроме того, она рассказала, когда можно будет подвести итоги за 2016 год.

    "А подводить итоги за 2016 год можно будет в конце 2017-го, когда будут все доставки. Контракт подписывается на один год, и поставки должны быть на один год. Вакцины заказываются за 8 месяцев наперед. То есть сейчас мы еще не можем окончательно все подать", — добавила Супрун.

    Ранее президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк заявлял, что на сегодняшний день государство не контролирует качество лекарств.

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    Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует эпидемию кори в Украине в 2017 году, если не будет проводиться вакцинация.

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