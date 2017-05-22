Украина заняла последнее место еще в одном европейском рейтинге

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Украина заняла последнее место в Европе по уровню вакцинации детей. Такие данные обнародовала Всемирная организация здравоохранения в своем отчете.

По информации организации, в прошлом году прививки сделали лишь 46% маленьких украинцев. А надо 95%.

Одна из причин такой ситуации – нехватка вакцин. В текущем году показатель должен вырасти до 90%. Ведь вакцины уже есть. И к тому же Минздрав пообещал исправить ситуацию с вакцинами через закупки напрямую в ЮНИСЕФ.

К слову, 74% всех родителей в Украине поддерживают обязательную вакцинацию детей. Для сравнения, в 2014 году этот показатель был почти вдвое меньше.

Напомним, Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочные суверенные рейтинги Украины в национальной и иностранной валютах на уровне "B-", прогноз стабильный.