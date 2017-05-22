наверх
22.05.201714:10
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Украина заняла последнее место еще в одном европейском рейтинге

    (обновлено: )27940
    Последнее место в Европе по уровню вакцинации детей досталось Украине. В прошлом году прививки сделали лишь 46% маленьких украинцев. А надо 95%. Одна из причин такой ситуации – нехватка вакцин.
    Вакцинация
    УНИАН

    КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Украина заняла последнее место в Европе по уровню вакцинации детей. Такие данные обнародовала Всемирная организация здравоохранения в своем отчете.

    Вакцинирование от гриппа. Архивное фото
    AFP 2014
    Многие не доверяют вакцинации, а врачи признают побочные эффекты – эксперт

    По информации организации, в прошлом году прививки сделали лишь 46% маленьких украинцев. А надо 95%.

    Одна из причин такой ситуации – нехватка вакцин. В текущем году показатель должен вырасти до 90%. Ведь вакцины уже есть. И к тому же Минздрав пообещал исправить ситуацию с вакцинами через закупки напрямую в ЮНИСЕФ.

    К слову, 74% всех родителей в Украине поддерживают обязательную вакцинацию детей. Для сравнения, в 2014 году этот показатель был почти вдвое меньше.

    Напомним, Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочные суверенные рейтинги Украины в национальной и иностранной валютах на уровне "B-", прогноз стабильный.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко прибыл в Берлин
    Переговоры Порошенко и Меркель в Германии
    Андрей Золотарев
    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей
    Купола
    Рада против УПЦ: принятие "церковных" законов
    Пресс-конференция Петра Порошенко
    Евросоюз отменил визы для украинцев