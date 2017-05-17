Константин Надутый: гражданам нужна правда о законопроектах Супрун

Беседу вела Анна Лаба, РИА Новости Украина

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун обратилась к народным депутатам с просьбой поддержать медицинскую реформу и проголосовать четыре законопроекта — "О государственных финансовых гарантиях", "Дополнительные гарантии для бойцов АТО", "Изменения в бюджетный кодекс", "Изменения в закон о публичных закупках" — до конца этой сессии. В Минздраве рассчитывают, что на этой неделе народные избранники рассмотрят законопроекты, благодаря которым команда Супрун сможет продолжить реформировать систему здравоохранения, в частности, запустить подписание деклараций между семейными врачами и пациентами. Со слов самой Супрун, если законопроекты не принять до конца мая, реформы а медицине придется отложить минимум на несколько лет.

Кроме обращения и.о.главы Минздрава, народные избранники подверглись мощной атаке со стороны общественных организаций, близких к министерству. "Пациенты Украины" призвали депутатов воспользоваться историческим шансом и проголосовать за реформу здравоохранения. Около сотни пациентов передали для народных депутатов 423 "пакета жизни" с вещами, которые для каждого пациента символизируют жизнь, — обезболивающее, вакцины, стетоскопы, дефибрилляторы, капельницы и детские вещи. Президент Украины получил особый пакет с символами жизни — детскими шапочкой и пинетками, который принесла в Администрации президента беременная женщина, чтобы напомнить президенту о его предвыборное обещание реформировать сферу здравоохранения.

Также начался сбор подписей под обращением к главам фракций поддержать медицинскую реформу. Активисты движения "Сильные общины" призывают другие общественные организации изменить пассивную поддержку реформы активными действиями. Максимально распространять информацию о важности реформы и обращаться к народным депутатам с просьбой, проголосовать за законопроекты Минздрава. А еще Ульяна Супрун с чиновниками проведет утреннюю зарядку в Мариинском парке перед зданием парламента, чтобы "активизировать реформу".

Заместитель председателя правления Всеукраинского врачебного общества Константин Надутый в интервью РИА Новости Украина рассказал, зачем Минздрав совершает титанические усилия, чтобы убедить парламентариев принять данные законопроекты и чем вызвана такая спешка.

Чем вызвана подобная спешка, ведь законопроекты поданы в Верховную Раду всего месяц назад?



— Колоссальные ресурсы вкладываются в то, чтобы продвинуть именно то предложение, которое сформировано Министерством здравоохранения. А если быть точным, то даже и не министерством. Какая-то неведомая нам группа занимается разработкой этих законопроектов. Там есть даже кальки английский речевых конструкций, поэтому подозрение сильное, что пишут их люди, которые не очень хорошо ориентируются в Украине, особенно это было видно по нормативной базе по первичной помощи, которую так и не утвердили, и это сто процентов очевидно по этим законопроектам, лингвисты сразу бы это заметили.

В принципе, все то, что они предлагают, по идеологии абсолютно правильно. Тем более, что именно на этих вещах профильный Комитет парламента уже настаивает два года, и просто разговаривает, а уже внес ряд законопроектов. При чем эти законопроекты имплементировали весь тот опыт, который был нами накоплен за последних 10-15 лет. Мало того, есть законопроект про лекарственные средства, в котором имплементированы все европейские консенсусы по фармрынку. Второй законопроект — по организации медицинского обслуживания, там и гарантованный пакет, но он по-другому называется, и методы оплаты, и принципы взаимоотношений договорные отношения, и фарматизация — то есть это комплексное законодательство, как того требует Конституция. Но все эти наработки Комитета, которые, кстати, были поддержаны на последней коллегии, которая состоялась в министерстве в июле прошлого года, были отвергнуты. И заменены тем, что продвигает Минздрав.

Действительно ли, если не принять министерские законопроекты система рухнет?

— Министерство длительное время, чтобы игнорировать то, что предлагал Комитет, утверждало, что законы вообще они не нужны, а они все решат с Кабмином сами. А теперь вдруг, как чертик из шкатулки, появились эти законопроекты. И причем Украину, общество, просто шантажируют, именно шантажируют, тем, что якобы, если это не будет принято, то реформа будет невозможна и на долгие годы все придется отложить. На самом деле сломать здравоохранение Украины можно достаточно быстро: от него осталось немного и в общем устойчивость системы падает катастрофически. Уже на сегодня во многих центральных районных больницах не обеспечиваются круглосуточные посты даже в реанимации. То есть уже устойчивость системы практически на нулевом уровне. Еще небольшой толчок и она полетит в тартарары. А спешка тут связана именно с тем, что нужно быстро обдурить Украину. Потому что пока события будут разворачиваться, система завалится, а потом появится опять-таки, как чертик из шкатулки, "спаситель" в виде альтернативной медицины, другой. Для этого уже стандарты предложены.

Вы имеете в виду разрешение украинским врачам работать по иностранным протоколам? РИА Новости Украина Евгений Котенко Всемирный день здоровья: зарядка с Ульяной Супрун

— Да. Лечебным учреждениям предлагают право работать по любым мировым стандартам. Но надо же понимать, что американский стандарт стоит американских денег, а французский — французских денег. Поэтому, если, не дай Бог, закупочная агенция, которую они предлагают создать, которая будет иметь эксклюзивные полномочия закупать медицинские услуги с правом контроля качества, предъявит американские требования к качеству услуг, то оказать их смогут только американские больницы.

Для этого так торопятся?

— Нужно быстро, быстро, очень ярко, убедительно сказать, что наша система дерьмо, поэтому она ничего не стоит, быстренько надо ее реформировать. Сама реформа заключается по сущности в ее уничтожении, а вместо этого придет спаситель в виде клиник, которые будут оказывать очень качественную помощь очень ограниченному контингенту населения, у которого будут деньги или которые сможет покрыть государство. За наши украинские деньги можно покрыть по американским стандартам помощь только тому количеству населения, которое будет иметь такие деньги, как у американцев.

Все остальные обречены на… вымирание?

— В общем, да. И это такой более квалифицированный трюк с внедрением грузинской системы. Квиташвили это не удалось, потому что он, в общем-то, менеджером был очень слабым и в него не вложили ресурсы, думали, что так прокатит, что Украина такая же дура, как и некоторые другие, что можно их быстренько заломать. Ничего подобного, не получилось. В Грузии очень хвастались и Квиташвили, и другие, и Бендукидзе покойный называл, что у них за несколько лет очень быстро увеличилась среднеожидаемая продолжительность жизни. Хороший показатель?

Вполне позитивный.

— Вам нравится. А вы знаете, за счет чего этого можно достичь?

Расскажите.

— Газовая камера — это самый быстрый путь. Почему? Можно из выборки изъять короткоживущих, т.е. тех, кому до смерти недолго осталось: инвалиды, больные, пенсионеры, старые и т.д. И останутся молодые жлобы, у которых средняя ожидаемость продолжительности жизни будет большая. Отрежьте тех, у которых перспективы маленькие и все — останутся те, у которых перспективы большие и в среднем цифра увеличится. Вот они очень, очень, очень сильно хвастаются именно этим показателем. Потому что вообще они статистику уничтожили, чтобы ничего было нельзя посчитать на самом деле, что и у нас пытаются, кстати, сделать. Поэтому это такая, знаете, это манипуляция общественным мнением с целью превратить бюджет Украины, который адресуется системе здравоохранения, в некую доилку в пользу ну каких-то там зарубежных бизнес-интересов.

Какие шансы, что депутаты проголосуют за законопроекты Минздрава уже на этой сессии? РИА Новости Украина Евгений Котенко Новый удар по Супрун. На этот раз — от соратников по Евромайдану

— Мы ж не сидим на месте, Комитет работает, ему постоянно пытаются пришить этот ярлык Бабы-Яги, которая против реформ. Ничего подобного! Комитет не против реформы, комитет против вот этого хищнического отношения к отрасли здравоохранения. За настоящую реформу, за системную, комплексную и в интересах населения Украины, народа Украины, а не в интересах бизнес-структур. Не в бизнес-интересах, а в интересах именно людей. Это социальная сфера, она должна быть гуманитарна и направлена именно на эти вещи, а не зарабатывание денег на людском несчастье — она должна помогать людям быть счастливыми, а не наоборот. И государство должно зарабатывать в других местах для того, чтобы работало здравоохранение, образование, социальная сфера и т.д. Для этого государство, собственно, и существует…. Это основная его функция. А если государство пытается зарабатывать или позволяет кому-то зарабатывать на людях, то это полное безобразие. Люди же не свиньи, я прошу прощения.

Поэтому комитет разработал полный комплекс законопроектов. То есть работа идет непрерывно, работа очень интенсивная. Кроме того, как только появился пакет законопроектов от Минздрава, мы сразу поняли, что это очень большой риск, что страну будут ломать. А ее ломают реально: по регионам, чтобы писали одобрительные письма и т.д. Смотрите, что в СМИ творится: эти акции, публичные ходы, беременные женщины что-то там кому-то вручают — просто цирк натуральный. Разве так государственная политика в здравоохранении делается? Это не утренник пионерский. Зарядки делают, для того чтобы убедить. Детей еще привлекли. Это чистая Камбоджа, когда автоматы давали 13-летним, чтобы они государственную политику совершали. А мы сделали 4 альтернативных законопроекта и зарегистрировали. Эти законопроекты Мусия — по сути дела фрагменты того системного законодательства, которое в комитете зарегистрировано, даже не самостоятельные документы — это просто зеркальное отражение МОЗовских, но с транскрипцией в нормальном виде как это должно выглядеть, в основном это заимствования из тех законопроектов, которые комитет уже в большинстве одобрил.

Но лоббирование правительственным законопроектам идет достаточно мощное…

— Они применяют совершенно циничные методы лоббирования. Есть законопроект про дополнительные финансовые гарантии медицинского обслуживания воинам АТО. Только воинов АТО, больше никакие другие категории населения. Так сказать, "с барского стола" им любые медицинские услуги будут бесплатные и гарантии им будут абсолютно всеобъемлющие. Человек с ружьем теперь страшно заинтересован поддерживать министерство, не так ли? Детей они на зарядку повели, чтобы дети защищали реформы, а людей с ружьем они, наверное, в парламент приведут, чтобы они там постреляли в кого надо или поугрожали? Так они к этому законопроекту, представьте себе, прицепили вот эти самые "международные стандарты", о которых я уже говорил. То есть, сам закон о том, что гарантируем воинам АТО, а в заключительных положениях, которые чуть ли не в два раза больше, чем сам закон, прописано, как стандарты международные сюда внедрять: американские, французские, немецкие и т.д.

Вообще клоунада чистая. Вот поэтому и спешка. Потому что нужно шумнуть и быстренько протянуть, чтобы не успели опомниться. А потом — красота: Ульяна Супрун вообще ни за что не отвечает, потому что она вообще не министр на самом деле, у нее статуса нет на сегодня, т.е. ее правовой статус под большими вопросами, его оспорить несложно. И самое последнее — вот вся эта их канитель, она грубо нарушает Конституцию, потому что это, по сути, конституционный переворот в системе здравоохранения.

Есть лоббирование очень жесткое в самом парламенте, даже в Комитете есть лоббисты министерских идей. Но это нормальное явление. Демократия — это и есть борьба разных мнений. Важно, чтобы процедуры соблюдались. Если процедуры соблюдаются, то тогда каждое мнение может быть услышано, рассмотрено, экспертно оценено и т.д. И тогда можно принять взвешенное решение. Когда страну насилуют таким грубым и базарным способом, то это просто недопустимо.