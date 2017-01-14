Вакцина от гриппа стоит до 600 гривен - Винник

AFP 2014

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. С начала октября от гриппа в Украине умерли 18 человек. Об этом сообщила заведующая центром гриппа и ОРВИ Украинского центра по контролю и мониторингу заболеваний Татьяна Дыхановская. По ее словам, такой показатель смертности не превышает данные за предыдущий эпидемический сезон. В тот период, это 2015/2016 годы, гриппом заболели 5 млн 800 тысяч украинцев, умер 391 человек.

О стоимости вакцин в эфире радиостанции Голос Столицы рассказала кандидат медицинских наук, детский инфекционист, директор Общественной организации "Иммунный щит нации" Наталия Винник.

"В среднем это идет диапазон от 380 до 600 гривен. Почему, потому что непосредственно при оказании медицинской услуги уже в частных больницах, кроме стоимости вакцины, накладываются еще предоставляемые услуги. И конечно, рядовой гражданин, даже если бы и хотел, он просто не имеет возможности провакцинироваться", — отметила Наталья Винник.

Напомним, с начала эпидемиологического сезона в стране зарегистрированы немногим более 3 миллионов заболевших гриппом и ОРВИ, или 7,7% населения. Из них почти 65% — дети до 17 лет.