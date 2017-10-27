Вакцины против столбняка и ботулизма прибыли в Украину

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Международный комитет Красного Креста передал Украине вакцины против столбняка и ботулизма, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Украина получила 150 доз противоботулинического иммуноглобулина и 200 доз иммуноглобулина против столбняка. Лекарство европейского производства от опасных болезней Министерству здравоохранения передал Международный комитет Красного Креста в Украине", – говорится в сообщении.

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Такое количество лекарств, которые Украина получила в качестве гуманитарной помощи, полностью покроет потребность украинского населения на следующие шесть месяцев, заверили в Минздраве.

"Сыворотки хранятся на специализированном складе ГП "Укрвакцина" Министерства здравоохранения и будут в кратчайшие сроки предоставляться в случае необходимости", – отметили в ведомстве.

Министерство охраны здоровья Украины Передача Украине вакцин от ботулизма и столбняка

Напомним, ранее эксперты заявляли, что разгул кори – плата украинцев за отказ от вакцин.