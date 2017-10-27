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    Вакцины против столбняка и ботулизма прибыли в Украину

    Тема:

    Медреформа или медицинский геноцид? (242)

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    По данным Министерства здравоохранения, Украина получила 150 доз противоботулинического иммуноглобулина и 200 доз иммуноглобулина против столбняка. Такое количество лекарств покроет потребность украинского населения на следующие шесть месяцев.
    Министерство здравоохранения Украины
    RIA News Сергей Тышковец

    КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Международный комитет Красного Креста передал Украине вакцины против столбняка и ботулизма, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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    "Украина получила 150 доз противоботулинического иммуноглобулина и 200 доз иммуноглобулина против столбняка. Лекарство европейского производства от опасных болезней Министерству здравоохранения передал Международный комитет Красного Креста в Украине", – говорится в сообщении.

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    Такое количество лекарств, которые Украина получила в качестве гуманитарной помощи, полностью покроет потребность украинского населения на следующие шесть месяцев, заверили в Минздраве.

    "Сыворотки хранятся на специализированном складе ГП "Укрвакцина" Министерства здравоохранения и будут в кратчайшие сроки предоставляться в случае необходимости", – отметили в ведомстве.

    Министерство охраны здоровья Украины
    Передача Украине вакцин от ботулизма и столбняка

    Напомним, ранее эксперты заявляли, что разгул кори – плата украинцев за отказ от вакцин. 

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