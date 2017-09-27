Социолог: Минздрав своими действиями угрожает здоровью женщин

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Министерство здравоохранения Украины решило отменить перечень тяжелых работ и работ с вредными или небезопасными условиями труда, на которых запрещается использование труда женщин.

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В Минздраве считают, что перечень, насчитывающий 450 работ и специальностей, противоречит требованиям законодательства ЕС и международным обязательствам Украины по вопросам гендерной политики.

"Ликвидация приказа — это освобождение от советской формы мышления. Какой мы хотим видеть нашу страну — страной ограничений или страной возможностей? Если Украина действительно стремится быть европейским государством, она должна прекратить делить работу на "женскую" и "мужскую". Пришло время, когда мы не должны оглядываться в прошлое, а идти вперед, создавая будущее страны. Каждый имеет право быть тем, кем хочет и раскрывать свой потенциал в той профессии, ему по душе", — заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на согласительном совещании при участии представителей центральных органов исполнительной власти, народных депутатов, работодателей и представителей профсоюзов.

У представителей Национальной академии медицинских наук Украины, Общего представительского органа репрезентативных всеукраинских объединений профсоюзов на национальном уровне и Института медицины труда Национальной академии медицинских наук Украины возникли замечания относительно отмены этого приказа.

В настоящее время министерство готовит необходимый пакет документов для направления его в Министерство юстиции Украины. Минисоцполитики и Министерство энергетики и угольной промышленности уже согласовали инициативу Минздрава без замечаний.

По мнению научного сотрудника отдела экономической социологии института социологии НАН Украины Виталины Буткалюк, отмена запрета на использование женского труда на вредных или небезопасных работах, может повлечь за собой ряд крайне негативных последствий.

"Первое. В условиях высокой безработицы и трудной социально-экономической ситуации, женщины будут вынуждены соглашаться на такую работу, что в результате скажется на их здоровье, здоровье их детей, т.е. в целом на здоровье нации. И это, безусловно, приведет к снижению продолжительности жизни населения. Существует целый ряд документов МОТ и ВОЗ, говорящих о вреде тяжелого физического труда женщин, а также тяжелых последствиях для здоровья поколений женского труда на небезопасных и вредных производствах", — сказала Буткалюк РИА Новости Украина.

Во-вторых, отмечает социолог, привлечение новой рабочей силы на эти производства приведет к снижению заработной платы, а также сокращению социального обеспечения трудящихся, занятых на таких работах.

"В-третьих, многие мыслители сходились во мнении, что по отношению к женщине можно судить об общей ситуации в обществе. В этом смысле, снятие запрета на женский труд на вредных и небезопасных производствах, еще дальше отодвинет нашу страну от декларируемых лозунгов о "социальном государстве"", — уверена Буткалюк.