Никто не хочет 50 тысяч. Почему провалился конкурс в Минздрав

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Минздрав в сентябре объявил конкурс на руководителей по пяти направлениям — фармацевтический; общественного здоровья; медуслуг; науки, инноваций, образования и кадров; стратегического планирования и европейской интеграции.

Однако, несмотря на соблазнительный минимальный размер оклада генерального директора в 50 тысяч гривен, Министерство здравоохранения Украины так и не смогло избрать генеральных директоров. От претендентов было получено 203 заявления, а после проверки документов осталось 110 кандидатов. К четвертому этапу — устному ситуационному заданию — дошло 3 человек, а к собеседованию — лишь 1 кандидат.

Теперь Министерство вынуждено объявлять новый конкурс.

По словам замминистра Павла Ковтонюка, для Минздрава важно не просто заполнить вакантные должности, а набрать людей, которые будут способны и готовы внедрять медицинскую реформу.

"Идея с директоратами заключается в том, что не просто определенные люди должны быть назначены министром, поставлены на определенную должность, а должен быть проведен конкурс, из всех желаемых — выбраны люди. То есть лучшие. Так же это означает, возможно, желание привлечь определенных людей из регионов к деятельности министерства, потому что зачастую выбирали и назначали из тех людей, которые были готовы работать в Киеве. А конкурсы открывают больше возможности приобщиться тем, кто не верил в возможность назначения без конкурса", — сказала в эфире радиостанции Голос столицы эксперт медицинской реформы Зоряна Черненко.

По ее словам, история, когда из 200 человек только один более-менее устроил тех, кто проводил конкурс, свидетельствует лишь о том, что люди, которые действительно имеют квалификацию, понимание, что, куда и как делать, имеют опыт, имеют видение, не подавались на этот конкурс.

"Дело в том, что люди не видят, не понимают данную команду, и люди, которые являются специалистами даже на местах в регионах, до конца не понимают, что от них потом в конце концов будут требовать. Они наблюдают более года за деятельностью данной команды, и понимают, что постоянно есть очень противоречивые месседжи, противоречивые решения, которые идут в разрез с заявлениями. И эти специалисты не уверены в том, куда же их затянут, это как бы черная комната и неизвестно, кто там находится", — сообщила Черненко.

А ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко уверен, что конкурс провалился не из-за того, что не могут найти специалистов — не хотят брать.

"Сейчас кадровая политика такова, что постоянно рассказывают о том, что во избежание коррупционных действий, конфликта интересов и т.д. выписывается процедура конкурса и конкурсные комиссии принимают решения о назначении на должность", — подчеркнул эксперт в комментарии РИА Новости Украина.

У нас в стране конкурсные комиссии — это органы коллективной солидарной безответственности, добавил он.

"Поэтому у нас вместо процедуры, когда ответственное лицо назначает кого-то на должность к себе в команду и несет за это ответственность, у нас в стране придумали вот такую "хрень".

Читайте также: Голубовская: что вам нужно знать о менингите

"Конкурс провалился, я думаю, потому что Минздраву не удалось протянуть тех, кого хотелось бы видеть на этих должностях. На глав директоратов Минздрав пихает своих членов Общественного совета, но они не проходят, потому что подают свои кандидатуры более квалифицированные опытные кадры. Поэтому конкурсы переобъявляются, а мы все остаемся сидеть там, где и были…", — считает Кравченко.