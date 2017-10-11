Золотарев: в борьбе за пост главы Минздрава деньги важнее всего

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Три народных депутата — внефракционный Андрей Деркач и представители "Батькивщини" Юрий Одарченко и Валерий Дубиль — через суд требуют от премьер-министра Владимира Гройсмана немедленно внести в Верховную Раду представление на назначение министра здравоохранения.

Депутаты отмечают, что за полтора года премьер не сделал ни одной попытки назначить легитимного главу Минздрава, а важнейшая сфера, которая касается жизни и здоровья украинцев, отдана на откуп человеку с неопределенным статусом — исполняющего обязанности министра, в котором находится Ульяна Супрун. При этом, по мнению депутатов, действующая глава Минздрава Супрун «наломала немало дров», а инициированная ею реформа здравоохранения «нарушает права украинцев».

Есть ли шанс, что министерство все-таки обретет полноправного руководителя, в эфире радиостанции Голос столицы проанализировал политический эксперт Андрей Золотарев.

Как расценивать обращение в суд народных депутатов: терпение лопнуло или это скорее политическая акция?

— Думаю, второе все-таки. С учетом того, что Супрун, которую в народе уже нарекли "Доктор Смерть", является фигурой предельно политически-токсичной и излюбленной мишенью для троллинга. Поэтому тут выбор — безошибочен. Понятно, что общественная база поддержки таких действий — на лицо. Действительно, ситуация — из ряда вон выходящая, когда руководитель важнейшего ведомства полтора года пребывает в неопределенном статусе, а точнее, она переходила все мыслимые и немыслимые сроки в статусе и.о., и не только она. Здесь основная причина — это кризис коалиции. Потому что все по-прежнему решается квотами, договорняками, привычной закулисной политикой. Такая вот жизнь по-новому.

Но что касается Супрун, то понятно, что руководителю ведомства, который рассуждает о серьезнейшей реформе в стране, в которой дети мрут от отсутствия вакцин, там — не место. Она должна уступить кресло тем, кто, по крайней мере, будет более компетентен и эффективен на этой должности. Но не будем закрывать глаза и на другую сторону медали. 80 миллиардов гривен бюджета, за которые идет сегодня борьба между новыми и старыми, теми, кто не хочет отодвигаться от кормушки закупок, и теми, кто стремится к ней сегодня прорваться. Поэтому тут понятно, что интересы украинцев являются чем-то третьеразрядным. А ключевой вопрос в том, что сегодня в интриге, которая сегодня заворачивается вокруг Минздрава и борьбы за медицинскую реформу, как раз вопрос денег, и очень больших денег.

Свидетельствует ли это о стремлении освободить место для своего человека?

— Конечно. Вот я как раз на этом и делаю акцент, что есть объективная сторона деятельности Супрун, которая совершенно очевидна, что парамедику, человеку без медицинского образования, возможно, надо уступить место человеку, который хотя бы понимает, с чем он имеет дело. Кроме того, эта практика продвижения медицинской реформы через «руханки» перед парламентом, вместо диалога с депутатами о том, какой должна быть медицинская реформа, показывает, что Супрун оказалась не на своем месте. Может быть, так и было задумано. Особенно, после казуса с Александром Квиташвили, который полтора года разбирался в вопросах работы Минздрава. Возможно, так и было задумано с Супрун. Поскольку цирк уедет, а колуны останутся. И я думаю, спустя некоторое время Супрун тоже уедет.

Что касается Минздрава, здесь ситуация — драматичная, поскольку все старое мы разрушили, а новое, у меня большие сомнения, что удастся что-то создать. Возможно, разумнее всего в нынешней ситуации и приостановить эту медицинскую реформу. Посмотрите, планируют создать дублирующую Минздрав Национальную службу здравоохранения, копию британской национальной службы здравоохранения. На это нужно 13 миллиардов гривен из бюджета. Нам что, деньги некуда девать?

Правительство тянет с назначением министра здравоохранения, параллельно пытаясь внедрять медицинскую реформу, поскольку статус и.о. министра удобен и не предусматривает ответственности?

— Он снимает вопрос политической ответственности. Вот та самая пресловутая политическая ответственность, от которой нынешняя власть и все ее представители — от Банковой до Грушевского — бегут, как черт от ладана. Всегда у них кто-то третий виноват, но не собственное воровство, неэффективность, некомпетентность.

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Каковы перспективы иска народных депутатов против Гройсмана?

— Теоретически, если следовать строго букве закона, то он должен это сделать (внести в Верховную Раду представление на назначение министра здравоохранения — ред.). Но вы знаете небыстрое украинское правосудие, которое может пойти по такому пути, когда то ли шах помрет, то ли ишак сдохнет.

Ранее глава Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, народный депутат Ольга Богомолец также заявила, что в Украине могут начаться массовые протесты врачей из-за реформы в сфере здравоохранения.

Тем временем народный депутат Константин Ярынич уверен, что вопрос выплаты задолженности медикам завис, поскольку не могут решить, из какого бюджета ее выплачивать — государственного или местных.