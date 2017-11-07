Голубовская: что вам нужно знать о менингите

Анна Лаба, РИА Новости Украина

На прошлой неделе в Киеве от менингококковой инфекции умер ребенок. Как свидетельствует статистика, за последний год случаев заражения этой смертельно-опасной болезнью по всей Украине стало больше. Например, только в столице заболели 27 человек, трое детей — погибли. Для сравнения — за весь прошлый год было лишь в Киеве было только 10 заболевших.

"В последнее время наше общество всколыхнули сообщения о случаях менингококковой инфекции со смертельным исходом у маленьких детей. И это понятно — быстро развивающееся состояние, иногда — с молниеносной клинической симптоматикой, не оставляющей шансов на выздоровление является не только трагическим событием для семей погибших, но часто надолго, если не навсегда, врезается в память и всем докторам, медперсоналу, участвующих в лечении таких больных", — написала на своей странице в Facebook заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца, профессор Ольга Голубовская.

Просмотрев многие публикации в прессе и даже на сайте МОЗ, Ольга Голубовская с удивлением обнаружила, что слова менингококковая инфекция, менингит, менингококцемия воспринимаются как синонимы, хотя разница между ними и "расстояние" от диагноза до исхода такое же огромное, как между Украиной и Бразилией.

Что важно знать о возбудителе заболевания и как оно передаётся?

"Болеет только человек, он же является основным источником инфекции, особенно со скрытыми формами заболевания. Заболевание распространено повсеместно, но особенно в так называемом африканском менингитном поясе, расположенном к югу от Сахары, от Сенегала на западе до Эфиопии на востоке.

Передаётся воздушно-капельным путём, как грипп, но, к счастью, возбудитель крайне неустойчив во внешней среде, поэтому инфицирование и быстрота распространения заболевания чаще происходит при более тесных контактах, чем при гриппе, но в семьях, где был случай менингококковой инфекции, риск заражения других членов семьи возрастает в 800 раз.

Болеют и взрослые, и дети, но последние — чаще (до 70%) всех случаев. Сезон — холодное время года", — поясняет врач-инфекционист.

Что необходимо знать о клинике заболевания

"Первое и самое главное – болезнь протекает со множеством клинических форм, и менингит является только одной из них. Кроме того, как ни покажется странным, смертность от менингококкового менингита не столь большая (до 5%), как при менингококковом сепсисе, т.е. менингококцемии (до 40% и более).

Какие же это клинические формы?

Просто назофарингит, т.е. боли в горле и заложенность носа; эти клинические симптомы заболевания характерны для множества состояний, вызванных как вирусами, так и бактериями. Иногда характерным для менингококкового назофарингита является наличие гнойной дорожки на задней стенке глотки, поэтому мы учим своих студентов, что в период подъёма заболеваемости это важно помнить. Конечно же, больные с такими формами болезни, а также просто носители возбудителя, являются самыми опасными в плане распространения заболевания, поэтому главное в период подъёма заболеваемости – их выявление и санация носителей, чем должны заниматься эпидемиологи", – отметила врач-инфекционист.

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Как подчеркнула Голубовская, самая опасная клиническая форма – менингококцемия, или сепсис, вызванный менингококком, именно это состояние, а не менингит, было причиной смерти детей в Киеве.

"Заболевание развивается бурно, иногда — стремительно. Именно поэтому и лечить его необходимо немедленно и правильно. Иногда здесь догоспитальная тактика может иметь решающее значение, ибо важен даже не каждый час, а каждая минута", — написала Голубовская.

Что надо помнить докторам для своевременной диагностики

"Помнить, что это клинический диагноз и единственный доступный нам диагностический критерий — это классическая звездчатая геморрагическая с некрозом в центре сыпь или даже крупные подкожные кровоизлияния и некрозы, но в этом случае диагноз понятен всем. Однако первые элементы такой сыпи, как правило, возникают в "невидимых" без тщательного осмотра местах — точечные элементы между фалангами пальцев на нижних, реже — верхних конечностях, пятках, стопах, далее элементы становятся более крупными и распространяются на боковые поверхности живота, груди.

Поэтому сейчас всех лихорадящих больных с любой температурой выше 37,5 необходимо осматривать с ног до головы, от макушек до пят (это могут делать и родственники или родители детей), с обязательным определением менингеальных знаков; наличие сыпи на лице является крайне неблагоприятным прогностическим критерием, чаще всего такие пациенты погибают (кровоизлияния в склеры к этому не относятся).

Характерны сильнейшие боли в мышцах, не коррелирующие с температурой тела, сильная слабость и потливость, тахикардия, опережающая температуру тела, могут быть холодные конечности, сильная, неестественная для больного головная боль, гипотония. Наличие этих симптомов особенно важно при диагностике тех редких состояний, когда менингококцемия протекает вообще без сыпи", — написала Голубовская.

О чем нужно помнить пациентам

"Пожалуйста, вовремя обращайтесь к врачу, они у нас достаточно профессиональные.

Вовремя — это первый день болезни, особенно если: температура тела растёт на глазах, сильнейшие мышечные боли и появление любой сыпи в любых местах и любой интенсивности; или — при любой температуре тела, если: вы, ваш ребёнок, любой член семьи недавно перенёс какое-то респираторное заболевание; имеется какой-либо генетический дефект или иммунодефицит; все пациенты, принимающие экулизумаб (Солирис); ребёнок монотонно плачет, отказывается от еды и т.д.

Также следите за появлением сыпи в описанных выше местах, если сыпь не исчезает или не блекнет при нажатии, это повод для немедленного обращения за экстренной медпомощью (скорая помощь)", — советует врач-инфекционист.

Как отмечает профессор, для респираторных заболеваний характерна определенная цикличность, для менингококковой инфекции — каждые 8-15 лет.

"Думаю, в этот сезон случаев заболевания будет несколько больше, с лета к нам поступают больные менингококковой инфекцией. Поэтому будьте бдительны, но — без паники, "взрывной" эпидемии, как при гриппе, надеюсь, не будет. Сейчас важное значение имеет профилактическая деятельность и настороженность докторов", — заключила Голубовская.