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    Киев

    В Киеве от менингита умер двухлетний ребенок

    (обновлено: )5901
    В текущем году зарегистрировано 27 случаев заболевания менингитом среди детей до 17 лет. Все больные имели генерализованную форму, 2 из которых закончилось летально (ребенок 3 месяцев и 4 лет).
    Врачи в одной из больниц. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве от менингита умер двухлетний ребенок, это уже третий летальный случай от данного заболевания, зафиксированный в городе, сообщает столичное управление Госпотребслужбы.

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    "31.10.2017 года зарегистрирован третий летальный случай ребенка 2-х лет, предварительный диагноз: "Менингококковая инфекция, менингококцемия". Ребенок посещал детский сад Печерского района", — говорится в сообщении.

    Как отмечается, в текущем году зарегистрировано 27 случаев заболевания менингитом среди детей до 17 лет. Все больные имели генерализованную форму, 2 из которых закончилось летально (ребенок 3 месяцев и 4 лет). За 9 месяцев прошлого года зарегистрирован только 1 летальный случай ребенка 4 лет.

    За медицинской помощью родители обратились 30 октября. В понедельник ребенка госпитализировали в больницу, где в пять часов утра вторника он умер.

    Ранее сообщалось, что во Львове двое детей в возрасте 6 и 11 лет госпитализированы с диагнозом "менингит".

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