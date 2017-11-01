КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве от менингита умер двухлетний ребенок, это уже третий летальный случай от данного заболевания, зафиксированный в городе, сообщает столичное управление Госпотребслужбы.

"31.10.2017 года зарегистрирован третий летальный случай ребенка 2-х лет, предварительный диагноз: "Менингококковая инфекция, менингококцемия". Ребенок посещал детский сад Печерского района", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в текущем году зарегистрировано 27 случаев заболевания менингитом среди детей до 17 лет. Все больные имели генерализованную форму, 2 из которых закончилось летально (ребенок 3 месяцев и 4 лет). За 9 месяцев прошлого года зарегистрирован только 1 летальный случай ребенка 4 лет.

За медицинской помощью родители обратились 30 октября. В понедельник ребенка госпитализировали в больницу, где в пять часов утра вторника он умер.

Ранее сообщалось, что во Львове двое детей в возрасте 6 и 11 лет госпитализированы с диагнозом "менингит".