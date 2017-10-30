Во Львове двое детей попали в больницу с менингитом

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КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. Во Львове двое детей в возрасте 6 и 11 лет госпитализированы с диагнозом "менингит", сообщила главный эпидемиолог Львовской области Наталия Тимко.

По ее словам, в областную инфекционную больницу 28 октября госпитализировали пятерых детей с одинаковыми симптомами и подозрением на менингит.

По состоянию на 9.00 понедельника, 30 октября, диагноз подтвердился у двоих пациентов. У трех других детей диагноз не подтвердился, у них обычная ОРВИ, сообщает УНИАН.

По словам главного эпидемиолога области, все пациенты из Львова, они живут в разных районах города и между собой не контактировали.

Ранее сообщалось, что все школы в городе Люботин Харьковской области закрыли на карантин в связи с заболеванием менингитом.