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    Голубовская: в Украине нет препаратов от гепатита

    (обновлено: )15720
    Препарата от гепатита В в Украине нет - пациенты сами вынуждены его покупать, чтобы обеспечить беспрерывное лечение. А от гепатита С лекарств для самых тяжёлых больных нет до сих пор, пишет врач-инфекционист Ольга Голубовская.
    Врач-инфекционист Ольга Голубовская
    Facebook Ольги Голубовской

    РИА Новости Украина

    Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская возмущена победными реляциями Министерства здравоохранения Украины, в которых сообщают, что благодаря закупкам лекарственных препаратов через международные организации удалось обеспечить пациентов полноценным лечением, и при этом достичь экономии средств государственного бюджета.

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    "Близится завершающая декада 2017 года, препаратов от гепатитов в регионах в полном объёме нет. Кроме того, поставки идут как попало — на пол-человека, два с половиной — полтора землекопа, помните?

    Правда, некоторые адепты этого бардака не были даже в стране невыученных уроков, ибо на уроки вообще не ходили… Под конец 2017 года вдруг приходят позиции за… 2015 год… Про беспрецедентное давление на специалистов в регионах от тех шарлатанов, которые засели сейчас в МОЗ — отдельная тема разговора…

    Зато вранье процветает — все сделали, все выполнили, и ещё "сэкономили"…", — написала Ольга Голубовская на своей странице в Facebook.

    Как отмечает инфекционист, пациенты, наслушавшись таких "звітів" (отчетов), штурмуют специалистов, "но это же никому не важно — как людям работать в таких условиях, а пациентам лечиться".

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    "Препарата от гепатита В нет до сих пор — беспрерывное лечение, пациенты сами вынуждены покупать лечение, которое им проплатило государство почти год назад… от гепатита С не все схемы поставлены, для самых тяжёлых больных до сих пор нет

    Кстати, много больных — участников АТО ждут лечения…

    И такого беспредела уж точно раньше не было…

    И это все ради пациентов? Ну, тогда медицина бессильна…", — констатирует Голубовская.

    Facebook Ольги Голубовской
    Скриншот с сайта Facebook

     

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