Менингит в Киеве и по стране: как опознать болезнь

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

В Киеве с начала года зарегистрирован уже третий летальный случай заболевания менингитом — умерла двухлетняя девочка, которая посещала детский сад в Печерском районе.

"31.10.2017 года зарегистрирован третий летальный случай ребенка 2-х лет, предварительный диагноз: "Менингококковая инфекция, менингококцемия". Ребенок посещал детский сад Печерского района", — говорится в сообщении столичного управление Госпотребслужбы.

За медицинской помощью родители двухлетней Миланы обратились 30 октября. У нее поднялась температура, родители девочки обратились к врачам, но через 6 часов ребенок умер от менингита. Первый летальный случай произошел в мае – умер 4-месячный младенец, второй случай в июле – от менингита умер 4-летний ребенок.

В целом в текущем году зарегистрировано 27 случаев заболевания менингитом среди детей до 17 лет. Все больные имели генерализованную форму, два из которых закончилось летально. В то же время за 9 месяцев прошлого года был только один летальный случай – умер ребенок 4 лет.

Напомним, что не так давно во Львове с подозрением на менингит были госпитализированы пятеро детей, у двоих из них в возрасте 6 и 11 лет диагноз подтвердился. Все были госпитализированы практически с одинаковыми симптомами: сильная головная боль и высокая температура. Между собой больные не контактировали, они из разных семей и живут в разных районах города.

Как уберечься от опасной болезни

Менингит — воспаление оболочек головного и спинного мозга. Стать причиной менингита могут инфекции вирусной и бактериальной природы. Возбудителями менингита могут быть менингококки, пневмококки, гемофильная палочка тип b, туберкулезные микобактерии, кишечная палочка, стрептококковые бактерии группы В, амеба.

Часто данная болезнь становится осложнением других инфекционных заболеваний. У большинства больных через два-пять дней внезапно возникает сильная головная боль, рвота. У младенцев появляется монотонный сильный, так называемый "мозговой" крик. Быстро развиваются нарушения сознания, бессонница.

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Заболеванию в основном подвержены дети 3-6 лет и школьники. У них причиной менингита преимущественно становятся энтеровирусы. Путь передачи, чаще всего, воздушно-капельный. Также подвержены менингиту люди с ослабленным иммунитетом, пребывающие в стрессовой ситуации, которые пережили черепно-мозговую травму. При ослабленной иммунной системе менингит может протекать или в качестве легкой инфекции с незначительным повышением температуры и головной болью, или быстро перерасти в кому.

Если вовремя не установить диагноз и не назначить адекватное лечение, болезнь приводит к тяжелым осложнениям, среди которых – отек мозга, паралич.

Симптомы менингита: высокая температура и озноб, головная боль, спутанность и потеря сознания, сонливость, мышечная слабость, ригидность затылочных мышц (повышение их тонуса), судороги, светобоязнь, повышенная кожная чувствительность, реакция на звуки, конъюнктивит, потеря аппетита, тошнота, рвота, кожная сыпь (в виде звездочек), повышение частоты сердечных сокращений.

Существует первичный (когда нет очага инфекции, а сразу происходит воспаление головного мозга) и вторичный менингит (когда есть очаг хронической инфекции, например, отит, гайморит, назофарингит, любой воспалительный процесс).

Для профилактики менингита рекомендуется проводить вакцинацию, однако в календарь прививок в Украине она не внесена.

Вместе с тем нередки случаи, когда врачи не могли вовремя распознать менингит и принимали заболевание за ОРВИ. Основой лечения менингита является антибактериальная, противовирусная или противогрибковая терапия, в зависимости от возбудителя болезни, и только в условиях стационара. Иногда тяжелые состояния болезни требуют реанимационных процедур.

Также, по данным медиков, менингит имеет годовую цикличность: отмечается рост заболеваемости 1 раз в каждые 10-15 лет.

По материалам открытых источников интернет