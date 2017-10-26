Прививки против кори: почему врачи против

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос cтолицы

В Румынии одобрили законопроект, который делает вакцинацию в стране обязательной. В Украине же обязательную вакцинацию в конце сентября временно внедрили в трех областях. В Министерстве здравоохранения говорили, что детей без прививки от кори не будут допускать к посещению дошкольных и общеобразовательных учебных заведений. При этом против вакцинации массово выступают сами родители.

Тем временем, не во всех странах мира выступают за обязательное вакцинирование. Так, в мае этого года Шведский парламент запретил обязательную вакцинацию.

Все аргументы "за" и "против" обязательной вакцинации в эфире радиостанции Голос столицы проанализировала врач-гомеопат, член объединённой организации "Лига защиты гражданских прав" Наталья Коломиец.

Как Вы оцениваете идею обязательной вакцинации?

— Я, конечно же, против. И есть достаточно современных аргументов, которые это объясняют.

Во-первых, сама вакцинация, идея вакцинации как таковая — очень сложная, и для организма — очень утяжеляющая иммунобиологическая процедура с неизвестными последствиями. Что касается именно кори, в данном случае, во-первых, прививку предлагают трехкомпонентную — КПК, а не однокомпонентную. Туда еще входят компоненты от паротита и краснухи. То есть будут защитные антитела еще от двух инфекций с неизвестными последствиями, может быть, это будет какая-то перекрестная иммунобиологическая реакция с аутоиммунным заболеванием — неизвестно.

К тому же в истории, например, Америки и Канады в 2011 году были вспышки кори именно среди вакцинированных, они описаны в медицинской литературе.

В исследованиях 1994 года даже описали феномен кори, так называемый парадокс кори, когда прививание населения, прививание детей увеличивает количество случаев кори среди вакцинированных. И они доказывают, что вакцинация не спасает от вспышек, от эпидемий, и всегда будет какая-то прослойка людей, которая не способна давать иммунитет, антитела вырабатывать, и за счет них этот вирус будет циркулировать.

Таким образом искоренить корь невозможно на земном шаре, и даже, как видно по этому исследованию, остановить эпидемию. А у нас нет эпидемия, у нас — только вспышки в некоторых областях. Какой-то подъем заболеваемости, который происходит каждые 5-6 лет. Это нормально.

Эксперты ООН говорят, что сегодня, благодаря иммунизации, ежегодно удается спасать от гибели от дифтерии, кори и других заболеваний приблизительно 2-3 миллиона детей.

— Это не более, чем формулировка НЛП. Как можно спасти ежегодно заблаговременно? Как они знают, сколько они спасают ежегодно? Это они прививают ежегодно — да. Пусть тогда и говорят, что они прививают столько-то детей. Но они их не спасают. Потому что часть из этих детей умирают вакцинированными или становятся инвалидами. Сколько — неизвестно. Потому что этого никто не считает, к сожалению.

А в 1998 году было доказано, что именно трехкомпонентная вакцина от кори приводит к аутизму. И это в последствии неоднократно было доказано. Поэтому о спасении миллионов людей говорить, как минимум, неэтично. К тому же, это еще и незаконно в нашей стране.

Потому что это — не эпидемия, во-первых, а во-вторых, если это просто вспышка, то хоть человек вакцинирован, хоть не вакцинирован, он в любом случае может заболеть. И я уже объяснила, почему. И это некорректно, что если у человека стоит отметка о том, что он — привит, то его можно пускать в детский коллектив, а если он не привит, то нельзя.

И тот, и тот может заболеть. Скажите, на каких основаниях в таком случае не допускать ребенка в организованный коллектив?

Вы против любых прививок от любых заболеваний?

— Абсолютно верно.

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К слову, главный детский иммунолог Киева Федор Лапий в эфире "ГС" спрогнозировал, что ситуация с корью в любом случае будет ухудшаться. Тем не менее, он уверен, что вакцинация — это более чем 99% гарантии того, что ребенок или взрослый будут защищены от заболевания.