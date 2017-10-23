Ольга Голубовская: идет грипп "Мичиган", а он смертельно опасен

Беседовала Анна Лаба, РИА Новости Украина

В этом эпидемиологическом сезоне в Украине будут циркулировать три штамма гриппа — А/H3N2/Гонконг, В/Брисбен и новый для украинцев А/H1N1/Мичиган. В Министерстве здравоохранения Украины говорят, что эпидемии, скорее всего, избежать не удастся. Медики ожидают более масштабной эпидемии гриппа и ОРВИ, чем в 2016-2017 году. В прошлом эпидсезоне заболевших было 6,2 млн, большинство из них — дети.

"Многолетние наблюдения за гриппом, данные об иммунитете к заболеванию у здоровых людей, а также низкий процент вакцинации населения плюс ухудшение социально-экономической ситуации в Украине позволяют прогнозировать увеличение количества заболевших на 14%", — завили в Минздраве ведомстве.

Гриппом ежегодно болеют миллионы украинцев, только в прошлом году из-за осложнений умерло более 170 человек.

О том, какой грипп будет доминировать в этом году, насколько опасен для украинцев новый штамм Мичиган, и как не допустить тяжелых форм заболевания в интервью РИА Новости Украина рассказала заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца, профессор Ольга Голубовская.

Какой из ожидаемых в Украине штаммов будет доминировать в этом эпидсезоне?

— Традиционно ожидается три штамма, два из них — типа А, и один — типа В. Из типов А самый опасный H1N1. Хотя H3N2 тоже опасен, но все-таки не настолько, как H1N1. Какой из этих штаммов будет доминировать на Северном полушарии, на сегодняшний день пока мы не можем дать прогнозы. Есть большие надежды, что все-таки это не будет штамм H1N1.

Вообще прогнозы при гриппе — это очень неблагодарное занятие, и даже эксперты очень осторожно всегда об этом говорят, и чем больше они работают с этой проблемой, тем более осторожны их прогнозы. Потому что никто нам не сказал, и никто не спрогнозировал ситуацию 2015-2016 года, когда уже «успокоившийся» штамм H1N1, который появился с 2009 года — «Калифорния», вдруг нам дал такую же клиническую картину. Количество смертей в 2015-2016 было в три раза меньше, чем в 2010, около 400, но это тоже очень немало, учитывая то, что болеют и умирают от этого штамма в основном работоспособные молодые люди. Но когда уже начали развиваться определенные события, и было достаточно большое количество смертей, в конце декабря 2015 года Всемирная организация здравоохранения сказала нам, что доминирует (около 80%) штамм H1N1. И не просто доминирует, а вызывает такие тяжелые формы заболевания.

Чем опасен вирус "Мичиган"?

— Он вызывает первичные пневмонии, которые очень быстро развиваются, буквально за несколько дней. И предотвратить это состояние можно только своевременным обращение к врачу, чего обычно не бывает. Своевременно — это первые сутки от начала заболевания, максимум двое суток. Обычно люди обращаются в стационар уже гораздо позже. Штамм H3N2 (Гонконг), кстати, тоже вызвал достаточно большое количество смертей в Южном полушарии. Поэтому не понятно, как он поведет себя здесь, в Северном. К сожалению, грипп — это та ситуация, к которой нужно иметь постоянную готовность, и проводить, в том числе, санэпидработу среди населения. И рассказывать о том, что есть особые группы риска. Во-первых, они должны быть вовремя вакцинированы.

Для кого вирус Мичиган наиболее опасен?

— Группы риска обычных сезонных штаммов вируса — это дети и старики. А группы риска H1N1 — дополнительно, даже в большей степени — это лица с инсулинорезистенцией (с сахарным диабетом); лица с избыточной массой тела; больные хроническими заболеваниями легких и сердца; лица, длительно употребляющие ацетилсалициловую кислоту, например, по кардиологическим проблемам. И смертность, если человек, не дай бог, инфицируется этим штаммом, и тот проявит определенную агрессивность, именно в этих группах риска. И пик смертности падает на людей в возрасте 25-50 лет. Поэтому эти группы риска должны серьезно подумать о вакцинации.

Вакцинация — это единственное, что спасет от гриппа?

— Надо понимать, что вакцинация от гриппа все-таки предотвращает тяжелые формы заболевания, то есть человек заболеть гриппом может. Но это не значит, что не надо вакцинироваться, если есть рекомендации. Так как это заболевание очень быстро развивается, и за два-три дня могут наступить необратимые изменения, а человек находится в группе риска и может находиться местах, где медицинская помощь недоступна (например, в командировке, в другой стране), нужно подумать о вакцинации.

Что делать, если человек заболел гриппом?

— Люди должны понимать, что они не должны заниматься самолечением и принимать какие-то препараты. В подавляющем большинстве случаев, тяжелый грипп начинается сразу тяжело: с высокой температуры тела в первый же день. И нужно сразу же обращаться к врачу. Это — ответственность людей.

Основной "удар" во время эпидемии гриппа на себя берут врачи скорой помощи, участковые, семейные врачи. Какова их ответственность? Как они должны действовать?

— Правильно вести этих больных, основываясь на наших национальных стандартах, которые, слава богу, мы написали. Есть у нас стандарт по экстренной медицинской помощи, есть стандарт, который регламентирует работу семейного врача, врача инфекциониста, и даже вторичного уровня оказания медицинской помощи. И там есть все особенности, мы это специально оговаривали: как доктора должны себя вести в той или иной ситуации.

У нас есть средства специфического лечения гриппа. Респираторных заболеваний много, но как раз от гриппа мы имеем средства специфической терапии. Но действуют эти средства — ингибиторы вирусной нейраминидазы — только в течении буквально первых 48 часов.

Эти препараты чуть не были дискредитированы в свое время. Были заявления, что эти лекарства неэффективны.

— Это абсолютно неправильно. Тогда были даже попытки убрать эти лекарства из наших протоколов, и стоило огромных трудов их там оставить. Мы в клинике видим клинический эффект. Это скажет любой клиницист, который видел огромное количество этих больных. Слава богу, что эти препараты есть.

А в Украине они есть в наличии?

Я узнавала, и, вроде бы, на сегодняшний день они есть на складе. Хотя у нас в стране… Помните, когда этого препарата не было в 2009-2010 году, его привезли несколькими самолетами и не знали потом, куда его девать? Потом его опять не стало. Все потому, что нет готовности. В инфекционных болезнях должны быть постоянная готовность к таким прогнозируемым событиям, должна быть готовность на каждом уровне. В том числе этим должны заниматься прежде всего эпидемиологи. Клиницисты занимаются лечением, а эпидемиологи — предотвращением заболеваний. Поэтому нужно проверять готовность — наличие этих препаратов в стационарах. А наши инфекционные стационары, как правило, заявки начинают делать с лета. Все-таки в стационарах этот препарат должен быть.

Но самое главное — он должен быть в аптеках! Я повторю: в стационар люди поступают не в первые дни болезни, а в гораздо более поздние сроки, когда эти препараты действительно не очень эффективны, потому что в легких уже произошли достаточно серьезные изменения, и мы уже имеем дело с последствиями разгулявшейся вирусной инфекции. В сезоне 2015-2016 года, когда люди уже начали умирать, этих препаратов не было в аптеках, их днем с огнем нельзя было найти… Это дело государственного значения, и государство должно об этом подумать.

Когда лучше всего делать прививку от гриппа?

— Идеально — до начала эпидемического сезона. Вот сейчас, пока по гриппу ситуация плюс-минус спокойная, самое время вакцинироваться. Обычно пик гриппа начинается с января месяца, но в опасный сезон 2015-2016 года все началось в ноябре, и мало того, что началось, уже смертельные случаи были в ноябре.

То есть, прогнозировать, когда в этом году будет пик заболеваемости мы не можем?

— Грипп, увы, ведет себя так, как считает нужным, он абсолютно не дает нам шансов. Разве что ВОЗ порекомендует вакцинные штаммы, и то иногда не "попадает в точку", и тогда срочно меняют состав вакцины. Но если бы грипп таким не был, то это не было бы такой проблемой. Работает всемирная сеть мониторинга, миллионы экспертов, а грипп ведет себя абсолютно по своим законам.

Читайте также: Грипп. Заболевших стало меньше, но проблема никуда не делась — эксперт

В этом году опасность представляет и Мичиган, и Гонконг?

— Здесь будет важно, какой из этих штаммов будет доминировать. H3N2 в Южном полушарии проявил определенную агрессивность, но официальных прогнозов по нему нет. Хотя у клиницистов есть опасения, что, возможно, он будет вызывать тяжелые формы. Тем не менее, это все равно не сравнимо с штаммом H1N1. Лично я думаю, что H1N1 все-таки не должен доминировать в этом году, потому что обычно он себя так не ведет. Этот штамм в 2009-20010 году унес в Украине около 1200 жизней. Для сравнения, в США за этот же период погибло 13 тысяч человек. Потом он якобы "успокоился" до 2015 года, его все уже начали называть не пандемическим, а сезонным штаммом. Но он нам показал, какой он "сезонный". Теперь же ему понадобится хотя бы года 3-4, чтобы видоизмениться. Во-вторых, поскольку болело большое количество людей (и не обязательно все болели клинически выраженными формами), то есть, в сезон 2015-2016 сформировалась какая-то иммунная прослойка, которая еще может его удерживать. Как только она упадет, а для этого нужно несколько лет, он может опять себя проявить.