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    Минздрав назвал страшную цифру раненных из-за мин в Донбассе

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (122)

    (обновлено: )24602
    На данный момент известно о 5284 раненых от мин, среди которых 81 ребенок. Инвалидность вследствие этих ранений получили 85 человек, из них - 13 детей.
    Мины в зоне АТО
    Informator.lg.ua

    КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. За два года почти 5,3 тысячи человек были ранены в Донбассе, подорвавшись на минах, сообщил начальник управления экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Минздрава Украины Татьяна Тимошенко, передает УНИАН.

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    Сообщается, что на основе данных, представленных подконтрольными Киеву гражданскими военными администрациями Донецкой и Луганской областей, известно о 5284 раненых, среди которых 81 человек — это дети.

    По словам Тимошенко, инвалидность вследствие этих ранений получили 85 человек, из них — 13 детей.

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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