Минздрав назвал страшную цифру раненных из-за мин в Донбассе

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. За два года почти 5,3 тысячи человек были ранены в Донбассе, подорвавшись на минах, сообщил начальник управления экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Минздрава Украины Татьяна Тимошенко, передает УНИАН.

Сообщается, что на основе данных, представленных подконтрольными Киеву гражданскими военными администрациями Донецкой и Луганской областей, известно о 5284 раненых, среди которых 81 человек — это дети.

По словам Тимошенко, инвалидность вследствие этих ранений получили 85 человек, из них — 13 детей.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.