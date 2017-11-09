Обратная сторона безвиза. Украинцев высылают из Евросоюза

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Польша и украинцы

На днях стало известно, что в Польше в воеводстве Опольском задержали 17 украинцев за нелегальное трудоустройство и нарушение условий пребывания в стране.

По данным польской стороны, пребывание в стране задержанных противоречит тем целям, которые они декларировали при подаче заявлений на визу в консульствах Польши в Украине.

Читайте также: Конец безвизу? У "заробитчан" начались серьезные проблемы

Комендант Пограничной службы в Ополе выдал 16 украинцам решение об обязанности возврата. Еще одного украинца задержали во время "незаконного выполнения работы", у него не было разрешительных документов. Украинца обязали выплатить штраф и покинуть территорию Польши.

Это уже не первый случай задержаний украинцев в Польше. Ранее в начале августа СМИ потрясла новость о том, что из Польши депортируют 21 гражданина Украины. Сообщалось, что украинцев задержали якобы из-за нарушения правил пребывания в Польше.

"У 16 украинцев были разрешения на работу в Польше, но их цели отличались от заявленных при подаче заявлений и получении виз. Они использовали и документы, чтобы поехать за границу на работу или как туристы. Тогда как еще 5 человек имели просроченные шенгенские визы", — сообщали в Пограничной службе Польши.

Были возбуждены административные производства. При этом в МИДе Украины лишь заявляли, что выясняют информацию.

Читайте также: Безвиз и гастарбайтеры. Европа начала закручивать "гайки" украинцам

Отличились и в Германии

Кроме того, украинские мигранты оказались в лидерах по числу нелегально работающих в Германии. Лишь в первом полугодии 2017 года в Германии открыли более 65 тысяч производств в отношении нелегально трудоустроенных людей, что на 5% больше, чем в прошлом году.

Ужесточают условия

Следует отметить, что в последнее время в Европе серьезно обеспокоились наплывом украинских нелегалов. В Польше, Чехии, Израиле власти уже начали ужесточать свое миграционное законодательство.

На днях стало известно, что Польша почти в полтора раза увеличит количество рабочих виз для украинцев. В этом году страна планирует выдать около 900 000 разрешений, заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский. При этом до конца 2017 года в стране решили ввести налог на трудоустройство заробитчан. Сообщается, что налог составит около 300 злотых (2,2 тыс грн) в месяц.

Новые правила от Чехии

С 15 августа 2017 года в Чехии вступили в силу новые правила проживания для граждан других стран. 13 июля президент Чехии Милош Земан подписал соответствующие поправки к закону, ужесточив правила пребывания иммигрантов в Чехии. По мнению правозащитников и работодателей, поправки были направлены в первую очередь на сокращение трудовой миграции. Прежде всего, речь идет об украинских, российских и вьетнамских мигрантах.

Читайте также: Так смешно, что грустно. Невыдуманные истории украинских гастарбайтеров

Новые правила вводят запрет на смену типа визы на предпринимательскую в течение 5 лет; институт "неблагонадежного работодателя" (работодатели, имеющие любые задолженности перед государством). Если ваш работодатель попадет в такую категорию, то по новому закону вам грозит аннулирование трудовой визы.

По новому законопроекту иностранец в Чехии также рискует остаться без разрешения на пребывание в стране за различные правонарушения. Например, основанием для аннулирования визы может стать судимость или же предоставление поддельных документов либо заведомо ложной информации. Наиболее критикуемая часть закона связана с положениями о воссоединении иностранцев с семьей. Изменения обязывают подавать документы на визу с целью воссоединения семьи только из страны происхождения иностранца.

То есть, в отличие от текущей ситуации, изменить вид пребывания без выезда из Чехии будет невозможно. На практике это будет означать, что если супруга ждет ребенка и у нее нет визы по воссоединению семьи, то ей придется выехать, например, в Украину и подавать прошение на воссоединение семьи.

Израиль

Кроме того, упростил депортацию украинских нелегалов и Израиль. МВД Израиля с 17 октября ввело в действие новое правило, позволяющее рассматривать по ускоренной процедуре ходатайства украинцев, которые претендуют на статус беженца.

До этого процедура затягивалась на годы, так как Украина имела статус "опасной страны". Этим активно пользовались соискатели: они въезжали в страну в качестве туристов, ведь между Израилем и Украиной для туристических поездок существует безвизовый режим, а потом подавали прошение о предоставлении убежища.

В правительстве Израиля уверены, что новые правила значительно уменьшат количество нелегалов из Украины и сделают более "дружественными" проверки на границе для украинских туристов. Ведь по официальным заявлениям Тель-Авива, число украинцев и грузин, незаконно оставшихся в стране, уже превысило число беженцев из Африки.

По материалам из открытых источников интернет