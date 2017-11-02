Украина и ОАЭ договорились о безвизовом режиме

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. По результатам переговоров президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, правителя Эмирата Дубай шейха Мухаммеда бин Рашида Аль Мактума была достигнута договоренность о безвизовом режиме между двумя государствами, сообщает пресс-служба украинского лидера.

Между Кабинетом министров Украины и правительством Объединенных Арабских Эмиратов был подписан Меморандум о взаимопонимании об отмене визовых требований.

Как отмечается, только в прошлом году ОАЭ посетили более 112 тыс украинских туристов.

Также было подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере культуры между КабминомУкраины и правительством ОАЭ.

"Подписание документа будет способствовать развитию сотрудничества между Украиной и ОАЭ во всех сферах культуры и искусства, обмену информацией о мерах, направленных на защиту и сохранение национального культурного наследия, а также популяризации национальных культур Украины и ОАЭ", — говорится в сообщении.

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Ранее Порошенко сообщил, что уже 300 тысяч украинцев выехали в страны ЕС без виз с 11 июня текущего года.