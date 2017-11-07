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    Аналитика и комментарии

    Революция на железной дороге: новые маршруты, вагоны и туалеты

    Тема:

    Польский эксперимент: отставка Бальчуна (41)

    (обновлено: )16001
    Кабмин задумал ж/д "революцию": новые вагоны, туалеты, кондиционеры, постель, полноценные обеды и многое другое. Планы грандиозные, но насколько они осуществимы? Эксперты бьют тревогу: ситуация на "Укрзализныце" – плачевная, а коррупция – шокирует.
    Пассажирские поезда. Архивное фото
    Volodymyr Omelyan/Facebook

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Грандиозные планы

    Пассажирский поезд
    Facebook пресс-центра "Укрзализныци"
    Что украсть в "Укрзализныце", лучше всех знают железнодорожники - эксперт

    В Кабмине задумали масштабные изменения на железной дороге: планируют закупить новые вагоны, туалеты, кондиционеры, увеличить скорость локомотивов, а пассажирам обещают новую постель и полноценные обеды. Это и много другое содержится в "Плане развития "Укрзализныци" на 2018 год", который презентовали в Кабмине. По словам премьера Владимира Гройсмана, обновления станут самыми масштабными за последние 15 лет.

    Планы у властей как всегда грандиозные, но насколько осуществимы? Ведь, по словам экспертов, на "Укрзализныци" сейчас "упадок, разруха и масштабная коррупция". Скандальная отставка главы правления "Укрзалызници", поляка Войцеха Бальчуна ничего не изменила в работе национального перевозчика. 

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    Компания значительно отстала в развитии, а  технического оснащения подвижного состава сильно отстает от ближайших соседей – Польши, Беларуси, России. В тоже время, взяточничество на госзакупках в компании стало притчей во языцех.

    Что хотят изменить

    Приватизация Укрзализныци: сначала нужна инвентаризация — Охрименко
    Канал РИА Новости Украина на Youtube
    Приватизация "Укрзализныци": сначала нужна инвентаризация - эксперт

    Как говорят в Кабмине, изменения коснутся всего: железнодорожного парка, путей, направлений, комфорта пассажиров и работы проводников.

    Уже к концу года планируют закупить 38 новых вагонов для составов дальнего следования, отремонтировать 150 вагонов и 110 км путей. Скорость поездов обещают увеличить на 1,5 км/ч. 

    Кроме того, с декабря 2017 года планируют ввести новые маршруты – как внутренние, так и международные. В частности, Ужгород-Лисичанск; Ивано-Франковск – Константиновка; Львов-Одесса; Харьков-Одесса; Одесса-Лисичанск; Ивано-Франковск-Чернигов; Киев-Запорожье. 

    Что касается международных, то речь идет о: Киев-Вена; Ковель-Холм; Одесса-Рахов-Перемышль. 

    Кроме того, в ближайшие два года первые поездки совершат 10 новых скоростных поездов. Такой шаг в УЗ объясняют популярностью "Интерсити".

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    Комфорт пассажиров

    Пассажирский поезд. Архивное фото
    Facebook пресс-центра "Укрзализныци"
    "Укрзализныця" после Бальчуна: разруха продолжается

    В начале 2018 года в 100 вагонах планируют поставить биотуалеты и новые системы кондиционирования. В вагонах также хотят установить климат-контроль. 

    Обещают и улучшить сон пассажиров – для этого закупят почти 580 тыс. комплектов постельного белья нового образца. 

    Кроме того, уже в ноябре в ночных поездах украинцам вместо консервов и сухого пайка предложат полноценные ужины. При этом цены обещают установить на уровне средних общепитов. Пассажиры смогут предзаказать блюдо при покупке билета или уже в поезде.

    Для мотивации персонала даже предлагают курсы иностранного языка и компенсацию оплаты обучения сотрудников в профильных вузах. 

    Планы-планы

    Планы у властей как всегда грандиозные, но много вопросов вызывает финансирование программы.

    Укрзализныця
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Дела железнодорожные. Миллионные взятки, тысячные откаты

    Директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк отмечает, что на покупку новых составов собственных средств компании может не хватить: "Тогда нужно будет брать из госбюджета", — цитирует его "Сегодня"

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    Напомним, еще в ноябре 2016 года тогдашний глава "Укрзализныци" Войцех Бальчун признавался, что на предприятии с апреля технический дефолт: грязь и антисанитария в поездах, а на тендерах "накручивали" 1000%.

    Отставка главы правления "Укрзалызници" ничего не изменила в работе национального перевозчика. В компании, как и раньше, коррупция, разгильдяйство и разруха

    "Подвижной состав перевозчика – самый старый среди европейских стран, он не обновлялся десятилетиями, железнодорожное пути также находятся в катастрофическом состоянии. Пиар-ходы бывшего главы "УЗ" Войцеха Бальчуна в виде оформления бумажной "прибыльности"компании и запуска "Инстерсити" не его родину – в Польшу – ни к чему не привели", — пишет Сергей Чигирь.

    Войцех Бальчун
    УНИАН
    Голубой вагон бежит... Бальчун и "Укрзализныця"

    При этом новый менеджмент ратует за приватизацию и планирует повышать тарифы как на грузовые, так и пассажирские перевозки якобы для того, чтобы покрыть миллиардные убытки от своей деятельности.

    Сейчас прибыль приносят только грузовые перевозки, которые за три последних года упали в 2 раза.

    По мнению экспертов, основной проблемой, которая не дает развиваться компании, является коррупция, которая разъедает всю отрасль, словно раковая опухоль. За последний год на "УЗ" прошло 8 масштабных обысков со стороны Генпрокуратуры и НАБУ, которые выявили нарушения на миллиарды гривен.

    По материалам из открытых источников интернет 

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