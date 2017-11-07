Революция на железной дороге: новые маршруты, вагоны и туалеты

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Грандиозные планы

В Кабмине задумали масштабные изменения на железной дороге: планируют закупить новые вагоны, туалеты, кондиционеры, увеличить скорость локомотивов, а пассажирам обещают новую постель и полноценные обеды. Это и много другое содержится в "Плане развития "Укрзализныци" на 2018 год", который презентовали в Кабмине. По словам премьера Владимира Гройсмана, обновления станут самыми масштабными за последние 15 лет.

Планы у властей как всегда грандиозные, но насколько осуществимы? Ведь, по словам экспертов, на "Укрзализныци" сейчас "упадок, разруха и масштабная коррупция". Скандальная отставка главы правления "Укрзалызници", поляка Войцеха Бальчуна ничего не изменила в работе национального перевозчика.

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Компания значительно отстала в развитии, а технического оснащения подвижного состава сильно отстает от ближайших соседей – Польши, Беларуси, России. В тоже время, взяточничество на госзакупках в компании стало притчей во языцех.

Что хотят изменить

Как говорят в Кабмине, изменения коснутся всего: железнодорожного парка, путей, направлений, комфорта пассажиров и работы проводников.

Уже к концу года планируют закупить 38 новых вагонов для составов дальнего следования, отремонтировать 150 вагонов и 110 км путей. Скорость поездов обещают увеличить на 1,5 км/ч.

Кроме того, с декабря 2017 года планируют ввести новые маршруты – как внутренние, так и международные. В частности, Ужгород-Лисичанск; Ивано-Франковск – Константиновка; Львов-Одесса; Харьков-Одесса; Одесса-Лисичанск; Ивано-Франковск-Чернигов; Киев-Запорожье.

Что касается международных, то речь идет о: Киев-Вена; Ковель-Холм; Одесса-Рахов-Перемышль.

Кроме того, в ближайшие два года первые поездки совершат 10 новых скоростных поездов. Такой шаг в УЗ объясняют популярностью "Интерсити".

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Комфорт пассажиров

В начале 2018 года в 100 вагонах планируют поставить биотуалеты и новые системы кондиционирования. В вагонах также хотят установить климат-контроль.

Обещают и улучшить сон пассажиров – для этого закупят почти 580 тыс. комплектов постельного белья нового образца.

Кроме того, уже в ноябре в ночных поездах украинцам вместо консервов и сухого пайка предложат полноценные ужины. При этом цены обещают установить на уровне средних общепитов. Пассажиры смогут предзаказать блюдо при покупке билета или уже в поезде.

Для мотивации персонала даже предлагают курсы иностранного языка и компенсацию оплаты обучения сотрудников в профильных вузах.

Планы-планы

Планы у властей как всегда грандиозные, но много вопросов вызывает финансирование программы.

Директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк отмечает, что на покупку новых составов собственных средств компании может не хватить: "Тогда нужно будет брать из госбюджета", — цитирует его "Сегодня".

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Напомним, еще в ноябре 2016 года тогдашний глава "Укрзализныци" Войцех Бальчун признавался, что на предприятии с апреля технический дефолт: грязь и антисанитария в поездах, а на тендерах "накручивали" 1000%.

Отставка главы правления "Укрзалызници" ничего не изменила в работе национального перевозчика. В компании, как и раньше, коррупция, разгильдяйство и разруха.

"Подвижной состав перевозчика – самый старый среди европейских стран, он не обновлялся десятилетиями, железнодорожное пути также находятся в катастрофическом состоянии. Пиар-ходы бывшего главы "УЗ" Войцеха Бальчуна в виде оформления бумажной "прибыльности"компании и запуска "Инстерсити" не его родину – в Польшу – ни к чему не привели", — пишет Сергей Чигирь.

При этом новый менеджмент ратует за приватизацию и планирует повышать тарифы как на грузовые, так и пассажирские перевозки якобы для того, чтобы покрыть миллиардные убытки от своей деятельности.

Сейчас прибыль приносят только грузовые перевозки, которые за три последних года упали в 2 раза.

По мнению экспертов, основной проблемой, которая не дает развиваться компании, является коррупция, которая разъедает всю отрасль, словно раковая опухоль. За последний год на "УЗ" прошло 8 масштабных обысков со стороны Генпрокуратуры и НАБУ, которые выявили нарушения на миллиарды гривен.

По материалам из открытых источников интернет