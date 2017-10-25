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    "Укрзализныця" задумала повышение цен на проезд

    (обновлено: )9311
    В будущем году "Укрзализныця" обещает презентовать "классы и уровни сервиса для пассажиров, чтобы изменить подходы к ценообразованию".
    Укрзализныця
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 25 окт  —  РИА Новости Украина. Государственная компания "Укрзализныця"  будет в 2018 году обсуждать повышение цен на пассажирские перевозки. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления компании Евгений Кравцов после заседания правительства в среду.

    Пассажирский поезд. Архивное фото
    Facebook пресс-центра "Укрзализныци"
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    По его словам, до конца текущего года тарифы повышаться не будут.

    "До конца текущего года мы не будем повышать стоимость билетов для пассажиров, а в следующем году начнем дискуссию, презентуем классы и уровни сервиса для пассажиров, чтобы изменить подходы к ценообразованию", — сказал руководитель госкомпании.

    В то же время Кравцов подчеркнул, что речь идет об умеренном повышении цен, которое не коснется социально важных категорий перевозок, а в первую очередь будет касаться поездов "Интерсити" и поездов категории "комфорт".

    Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" намерена разделить пассажирские перевозки дальнего следования на три сегмента согласно комфорту.

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