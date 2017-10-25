"Укрзализныця" задумала повышение цен на проезд

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Государственная компания "Укрзализныця" будет в 2018 году обсуждать повышение цен на пассажирские перевозки. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления компании Евгений Кравцов после заседания правительства в среду.

По его словам, до конца текущего года тарифы повышаться не будут.

"До конца текущего года мы не будем повышать стоимость билетов для пассажиров, а в следующем году начнем дискуссию, презентуем классы и уровни сервиса для пассажиров, чтобы изменить подходы к ценообразованию", — сказал руководитель госкомпании.

В то же время Кравцов подчеркнул, что речь идет об умеренном повышении цен, которое не коснется социально важных категорий перевозок, а в первую очередь будет касаться поездов "Интерсити" и поездов категории "комфорт".

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" намерена разделить пассажирские перевозки дальнего следования на три сегмента согласно комфорту.