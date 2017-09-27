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    Экономика

    Названа зарплата временного главы "Укрзализныци"

    (обновлено: )38703
    Евгений Кравцов за год сможет заработать более 37,5 млн гривен или более 3,1 млн гривен в месяц. В частности, его ежемесячный оклад составит 500,2 тысячи гривен.
    Евгений Кравцов. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Евгений Кравцов, ставший исполняющим обязанности председателя правления ПАО "Укрзализныця", ежемесячно сможет получать полмиллиона гривен зарплаты (500,2 тысячи гривен).

    Согласно контракту, если Кравцов будет исполнять обязанности председателя правления (временно исполняет обязанности председателя правления "Укрзализныци с 10 августа 2017 года), ему также положено ежемесячное вознаграждение в размере 714,6 тысячи гривен.

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    Он также сможет претендовать на премии — квартальную и годовую. Квартальная премия не должна превышать трех месячных окладов, а годовая — 24, сообщает "РБК Украина".

    Пассажирский поезд. Архивное фото
    Facebook пресс-центра "Укрзализныци"
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    Кравцов может рассчитывать на ежегодное материальное вознаграждение за эффективное управление имуществом ПАО, размер которого не может превышать 10 должностных окладов. Также Кравцов имеет право на надбавку и доплату за работу с государственной тайной, научную степень, за стаж научной деятельности.

    "Таким образом, за год Кравцов сможет заработать более 37,5 млн гривен, или более 3,1 млн гривен в месяц — ежемесячный оклад 500,2 тыс. гривен * 12 месяцев, вознаграждение за исполнение обязанностей председателя правления 714,6 тыс. гривен * 12 месяцев, 4 квартальных премии по три месячных оклада (4*3*500,2 тыс. гривен), 1 годовая премия в размере 24 окладов (500,2 тыс. гривен * 24), материальное вознаграждение за эффективное управление имуществом УЗ в размере 10 окладов (500,2 тыс. гривен * 10)" — говорится в сообщении.

    Ранее Кабинет министров одобрил заявление председателя правления ПАО "Укрзализныця" Войцеха Бальчуна об увольнении.

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