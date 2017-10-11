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    Общество

    В "Укрзализныце" намерены разделить поезда по комфорту

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    В "Укрзализныце" разъяснили, что сегментация поездов позволит пассажирам делать сознательный выбор в зависимости от пожеланий и получить уровень услуг, соответствующий категории поезда.
    Железнодорожный вокзал г. Киев
    Associated Press Sergei Chuzavkov

    КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. "Укрзализныця" намерена разделить пассажирские перевозки дальнего следования на три сегмента согласно комфорту.

    Пассажирский поезд. Архивное фото
    Facebook пресс-центра "Укрзализныци"
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    Об этом Укринформу сообщил и.о. председателя правления ОАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

    По его словам, поезда комфорт-сегмента будут формироваться исключительно с использованием новейшего подвижного состава, но на них будет действовать соответственно экономически обоснованный тариф. К услугам пассажиров будут также поезда стандарт — средней ценовой политики и эконом — социальные, расходы на которые перевозчику должны возмещаться из госбюджета.

    В "Укрзализныце" объясняют, что такая сегментация поездов позволит пассажирам делать сознательный выбор в зависимости от пожеланий и получить такой уровень услуг, который соответствует категории поезда.

    Ранее сообщалось, что Евгений Кравцов, ставший исполняющим обязанности председателя правления ПАО "Укрзализныця", ежемесячно сможет получать полмиллиона гривен зарплаты (500,2 тысячи гривен).

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