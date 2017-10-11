В "Укрзализныце" намерены разделить поезда по комфорту

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. "Укрзализныця" намерена разделить пассажирские перевозки дальнего следования на три сегмента согласно комфорту.

Об этом Укринформу сообщил и.о. председателя правления ОАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

По его словам, поезда комфорт-сегмента будут формироваться исключительно с использованием новейшего подвижного состава, но на них будет действовать соответственно экономически обоснованный тариф. К услугам пассажиров будут также поезда стандарт — средней ценовой политики и эконом — социальные, расходы на которые перевозчику должны возмещаться из госбюджета.

В "Укрзализныце" объясняют, что такая сегментация поездов позволит пассажирам делать сознательный выбор в зависимости от пожеланий и получить такой уровень услуг, который соответствует категории поезда.

Ранее сообщалось, что Евгений Кравцов, ставший исполняющим обязанности председателя правления ПАО "Укрзализныця", ежемесячно сможет получать полмиллиона гривен зарплаты (500,2 тысячи гривен).