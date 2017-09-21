Тарифы "Укрзализныци" убивают развитие транспорта в стране - эксперт

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. В августе "Укрзализныця" обнародовала финплан на 2017 год. Согласно ему, чистая прибыль компании составит почти 60 млн гривен. Доходы от деятельности компании предусмотрены на уровне чуть более 80 миллиардов. Расходы запланированы в сумме 80,5 миллиардов, что меньше по сравнению с предыдущим проектом. При этом, индексация тарифов на перевозку пассажиров на территории Украины в 2017 году якобы не предусмотрена.

На вопрос, будут ли на самом деле повышены тарифы на пассажирские перевозки, в эфире радиостанции Голос Столицы ответил директор программы "Инфраструктура" аналитического центра "Украинский институт будущего" Владимир Шульмейстер.

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"Обязательно будут. "Укрзализныця" должна уйти от кросс-субсидирования, когда грузовые перевозки содержат, по сути, пассажирские. Причем это — довольно большая цифра. Плюс социальная часть перевозок — либо по ним должна быть нормальная рыночная цена, либо должны местные органы власти компенсировать, учитывая, что это — социальная составляющая. Тарифы сегодня на железную дорогу убивают другие виды транспорта — например, автобусный, поэтому у нас автобусы — очень низкого качества, поскольку они не могут конкурировать с железной дорогой. Например, "Хюндаи", первый класс, — это прямой конкурент внутренним авиаперевозкам. Первый класс в "Хюндаях" нужно точно повышать на 40-50%", — заявил эксперт.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян привел данные о миллиардных потерях "Укрзализныци" от коррупции.