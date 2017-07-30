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    Под Киевом поезд "Интерсити+" сбил легковое авто, есть погибшие - СМИ

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    О причине аварии пассажирам официально не объявляли, однако согласно распространяющейся информации, поезд столкнулся с автомобилем. По данным СМИ, в результате ДТП есть жертвы.
    Скоростной поезд Интерсити+
    УНИАН

    КИЕВ, 30 июл — РИА Новости Украина. Под Киевом в субботу вечером, 29 июля, произошло столкновение поезда "Интерсити+" №712, который следовал из Константиновки в столицу, и легкового автомобиля, сообщает издание "Страна" со ссылкой на очевидцев аварии.

    "Где-то за 10 минут до подъезда на станцию "Дарница" (согласно расписанию движения поезда он должен прибыть на нее в 22:40 — Ред.) мы почувствовали толчок, и резко затормозили", — описывает случившееся очевидец.

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    О причине аварии пассажирам официально не объявляли, однако согласно распространяющейся информации, поезд столкнулся с автомобилем. На место столкновения прибыла "скорая", но есть ли жертвы и пострадавшие — неизвестно. Машина медиков уже отбыла с места происшествия.

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    По словам другого пассажира поезда, после аварии заблокированными оказались двери туалетов в вагонах. Персонал поезда вручную налаживал работу автоматики и системы кондиционирования воздуха.

    "Нас не выпускают из вагонов, ничего конкретного о причинах не говорят. Но обещают вскоре прислать новый состав, куда нас пересадят и доставят на место", — говорит очевидец.

    Также сообщение об аварии появилось на странице dtp.kiev.ua в Facebook: "ДТП с тяжелыми последствиями под Киевом в Барышевке: на переезде поезд "Интерсити" протаранил автомобиль. Фрагменты авто под поездом. Предварительно, есть погибшие".

    Официальной информации о ЧП пока не поступало. 

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