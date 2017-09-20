Между народом и властью – опять забор

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

За семью заборами

Похоже, власти опять решили отгородиться от украинцев заборами. Хотя еще в 2014 году депутаты кричали об открытости и доступности к народу, тожественно спилив забор у Верховной Рады.

"По команде Турчинова забор вокруг Рады спилили. Никогда больше не позволим власти прятаться от людей", — заявлял лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Нардеп от "Батькивщины", а ныне спикер парламента Андрей Парубий писал: "Это, конечно, не самое существенное, но приятно: демонтируют забор возле Верховной Рады в сторону Мариинского парка, который за последние годы стал символом закрытости власти. Когда-то я спилил его лично".

Однако теперь былые традиции возвращаются. Накануне у парламента беспредецентно усилили меры безопасности. В центре Киева появились металлические барьеры, а в правительственном квартале – металлодетекторы. Правоохранители также граничили движение по улице Грушевского и по улице Институтской.

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"Меры безопасности у парламента — это что-то небывалое. Территория вокруг ВР окружена полицией и Нацгвардией. Улицу Грушевского перекрыто на участке от Европейской площади и до Крепостного переулка. На подходах к ВР установлены металлические барьеры и рамки металлодетекторов. Причем, сами рамки металлодетекторов выглядят как-то по-новому. Это не те рамки, которые использовались ранее. Впечатление, что изготовлены они совсем недавно. Рамки установлены на перекрестке Грушевского с улицей Садовой. Там пять таких детекторов. На перекрестке Шелковичной и Институтской, кажется, четыре, и третье место — на перекрестке Грушевского и Липской", — рассказывал с места событий спекор ГС Александр Ивасивка.

А всему виной стал митинг медработников. Врачи требовали погасить задолженность по зарплате. Помимо этого медики добиваются увеличения финансирование всей сферы здравоохранения до 7% ВВП.

Глава Профсоюза работников здравоохранения Украины Виктория Коваль жаловалась, что у медиков – самая низкая зарплата среди всех бюджетников страны.

Однако их требования так и остались не услышанными. К медикам из Минздрава так никто и не вышел, хотя акция протеста проходила в 50-100 метрах.

В полиции говорят, что теперь такие меры безопасности в правительственном квартале будут постоянно. Если в правительственном квартале будут митинги, то их участники должны будут в обязательном порядке пройти через рамки металодетекторов.

Как говорят правоохранители, это делается по рекомендациям СБУ, учитывая предыдущие печальные события у Рады, когда кинули гранату, а также сегодняшнюю неспокойную ситуацию в столице, где среди дня взрывают авто.

Интересно, что полиция не пропускала и авто нардепов.

Следует отметить, что беспрецедентно усиливать меры безопасности у Рады стали после августовских событий 2015 года. Хотя раньше даже по случаю приезда иностранный гостей, в частности вице-президента США Джо Байдена, к парламенту стягивали максимум 200 правоохранителей.

Напомним, 31 августа 2015 года во время столкновений под Радой неизвестный бросил гранату в милиционеров, блокирующих участников акции протеста.

Причиной стало принятие в первом чтении предложенного законопроекта № 2217а об изменениях в Конституцию в части децентрализации власти. В ходе стычек перед главным входом в парламент протестующими была брошена боевая граната, в результате чего ранения получил 131 сотрудник правоохранительных органов, четверо бойцов Нацгвардии погибли. Они были посмертно награждены орденом "За мужество" III степени.

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В связи с трагическими событиями у стен Рады было принято решение усилить патрулирование центральной части Киева. На улицы столицы тогда вышли 2200 бойцов и 4 бронемашины.

С тех пор к охране порядка во время акций протеста стали выводить не менее тысячи силовиков.

В марте 2017 года полиция усилила меры безопасности в центре Киева и в метро в связи с запланированными массовыми акциями на фоне заседания украинского парламента. Патрулировать центральную часть города вышли более тысячи полицейских и бойцов Нацгвардии.

В сентябре 2017 года из-за протестов автоимобилистов к охране порядка задействовали 1767 полицейских и военных Нацгвардии.

По материалам из открытых источников интернет