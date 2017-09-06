В Киеве протесты, полиция в шоке — спецкор

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РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

В Киеве в среду, 6 сентября, образовались масштабные заторы на дорогах. Особенно сложно проехать в центре города: здесь автомобилисты перекрыли дороги в правительственном квартале, организовав акцию "За доступную растаможку каждому украинцу".

На днях активисты раздавали водителям листовки с предупреждением о митинге, однако это не сработало — центр стоит в пробках.

Протестующие перекрыли улицу Грушевского еще ночью, авто стоят вдоль дороги. Один ряд оставили для проезда экстренных служб. Полиция регулирует движение.

Подробнее о событиях в правительственном квартале, сообщил специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы Александр Ивасивка.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що відбувається зараз у центрі столиці, в урядовому кварталі?

— У мене враження, що ситуація в центральній частині міста схожа на повний транспортний колапс. Водії громадського транспорту розповіли, що 38-ий тролейбус, рекорд його руху від Лаври до станції метро "Арсенальна" становив півтори години. Це засікав водій тролейбуса. Крім того, громадський транспорт, переважно в урядовому кварталі, ходить порожній, пасажири просто виходять з тролейбусів і далі йдуть пішки. Я був свідком, як маршрутка біля станції метро "Арсенальна" за 20 хвилин маршрутка встигла проїхати близько 300 метрів. Площа Слави так само якийсь час стояла в глухому заторі, там трафік був просто перекритий, завдяки тому, що всередині ще сталася аварія за участі двох легкових авто. Водії розповідають, що далі все від вулиць Московської, Мазепи стоїть буквально до Печерського мосту.

ru.espreso.tv Акция протеста владельцев автомобилей с еврорегистрацией в Киеве

В рамках акції протесту анонсували перекриття вулиць Грушевського, Інститутської, Лютеранської. На цих вулицях є можливість проїзду?

— Поліція проїзд на Інститутській жорстко контролює. Все-таки розгадка цього в тому, що цю вулицю тримають для забезпечення проїзду державних осіб. Так чи інакше, вулиця Грушевського зараз перекрита автівками на єврономерах, тому для доступу до будівлі Кабміну, АП, прем'єр-міністра і президента залишається лише одна вулиця — Інститутська та сусідня до неї частина вулиці Шовковичної.

ru.espreso.tv Акция протеста владельцев автомобилей с еврорегистрацией в Киеве

Про кількість: мені вдалося більш-менш точно підрахувати кількість автівок на єврономерах, які зараз скупчені в центрі Києва. За моїми рахунками вийшло 771 авто. Організатори цифри наразі не повідомляють. Поки що це найбільш мовчазний протест, який до тепер, маючи такі ресурси, проводиться в центрі Києва. Є сцена, вона зібрана, є звукопідсилювальна апаратура, але поки що вимог зі сцени не лунає. Виступи тут вкрай рідко проводять організатори, почалися вони лише з 10:00, а 8:00 включили лише гімн. Станом на зараз в центрі Києва йде рясний дощ, частина протестантів сховалася по автомобілях. Зараз стоять від сили до 300 протестантів.

Якісь вимоги протестувальники мають намір передавати владі?

— На самій сцені написано п'ять вимог. Власне: доступне розмитнення кожному українцю. Другий пункт: скасування фальшивих обмежень Євро-5 щодо автівок, які заборонено ввозити на територію України і використовувати на єврономерах, як я розумію. Скасування також обмежень з перепродажу таких автомобілів. Спрощення механізму розмитнення вимагають також організатори мітингу. І дієвий механізм розмитнення вже ввезених автівок. Учасники мітингу доволі неохоче, але говорять, що вимога у них в принципі єдина: 200 євро на розмитнення будь-якої автівки.

А є розуміння того, до кого все ж таки звертаються протестувальники?

— Судячи з того, що головне містечко все-таки розбите під ВРУ, до Кабміну у мітингувальників поки що інтерес мінімальний, напевно, все ж головні вимоги будуть до Верховної Ради.

facebook.com/Vyacheslav.Abroskin Акция протеста владельцев автомобилей с еврорегистрацией в Киеве

Напомним, с каждым днем автомобилей на еврономерах ввозят в Украину все больше, и чем дальше будет откладываться урегулирование этой проблемы, тем мучительнее станут последствия, убежден автоюрист Богдан Глядык.

Ранее редактор журнала Деньги.ua Александр Крамаренко в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что решать проблему с автомобилями на иностранных номерах в Украине надо комплексно, только карательными методами ее решить невозможно.