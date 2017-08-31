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31.08.201712:38
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    Фотоленты

    В Киеве открыли памятную доску погибшим под Радой бойцам Нацгвардии

    Тема:

    Беспорядки и столкновения под Радой (31)

    (обновлено: )35
    Открытия памятной доски возле Верховной Рады в честь погибших военнослужащих Национальной гвардии Украины
    Открытия памятной доски возле Верховной Рады в честь погибших военнослужащих Национальной гвардии Украины
    Открытия памятной доски возле Верховной Рады в честь погибших военнослужащих Национальной гвардии Украины
    Открытия памятной доски возле Верховной Рады в честь погибших военнослужащих Национальной гвардии Украины
    Открытия памятной доски возле Верховной Рады в честь погибших военнослужащих Национальной гвардии Украины
    Открытия памятной доски возле Верховной Рады в честь погибших военнослужащих Национальной гвардии Украины
    Открытия памятной доски возле Верховной Рады в честь погибших военнослужащих Национальной гвардии Украины
    Открытия памятной доски возле Верховной Рады в честь погибших военнослужащих Национальной гвардии Украины
    Открытия памятной доски возле Верховной Рады в честь погибших военнослужащих Национальной гвардии Украины
    Открытия памятной доски возле Верховной Рады в честь погибших военнослужащих Национальной гвардии Украины
    Открытия памятной доски возле Верховной Рады в честь погибших военнослужащих Национальной гвардии Украины
    Открытия памятной доски возле Верховной Рады в честь погибших военнослужащих Национальной гвардии Украины
    Открытия памятной доски возле Верховной Рады в честь погибших военнослужащих Национальной гвардии Украины
    Открытия памятной доски возле Верховной Рады в честь погибших военнослужащих Национальной гвардии Украины
    Открытия памятной доски возле Верховной Рады в честь погибших военнослужащих Национальной гвардии Украины
    Открытия памятной доски возле Верховной Рады в честь погибших военнослужащих Национальной гвардии Украины
    Открытия памятной доски возле Верховной Рады в честь погибших военнослужащих Национальной гвардии Украины
    Открытия памятной доски возле Верховной Рады в честь погибших военнослужащих Национальной гвардии Украины
    Открытия памятной доски возле Верховной Рады в честь погибших военнослужащих Национальной гвардии Украины
    Открытия памятной доски возле Верховной Рады в честь погибших военнослужащих Национальной гвардии Украины
    Открытия памятной доски возле Верховной Рады в честь погибших военнослужащих Национальной гвардии Украины
    Открытия памятной доски возле Верховной Рады в честь погибших военнослужащих Национальной гвардии Украины
    Открытия памятной доски возле Верховной Рады в честь погибших военнослужащих Национальной гвардии Украины
    Открытия памятной доски возле Верховной Рады в честь погибших военнослужащих Национальной гвардии Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Открытия памятной доски возле Верховной Рады в честь погибших военнослужащих Национальной гвардии Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Открытия памятной доски возле Верховной Рады в честь погибших военнослужащих Национальной гвардии Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Открытия памятной доски возле Верховной Рады в честь погибших военнослужащих Национальной гвардии Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Открытия памятной доски возле Верховной Рады в честь погибших военнослужащих Национальной гвардии Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Открытия памятной доски возле Верховной Рады в честь погибших военнослужащих Национальной гвардии Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Открытия памятной доски возле Верховной Рады в честь погибших военнослужащих Национальной гвардии Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Открытия памятной доски возле Верховной Рады в честь погибших военнослужащих Национальной гвардии Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Открытия памятной доски возле Верховной Рады в честь погибших военнослужащих Национальной гвардии Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Открытия памятной доски возле Верховной Рады в честь погибших военнослужащих Национальной гвардии Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Открытия памятной доски возле Верховной Рады в честь погибших военнослужащих Национальной гвардии Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Открытия памятной доски возле Верховной Рады в честь погибших военнослужащих Национальной гвардии Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Открытия памятной доски возле Верховной Рады в честь погибших военнослужащих Национальной гвардии Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Открытия памятной доски возле Верховной Рады в честь погибших военнослужащих Национальной гвардии Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Открытия памятной доски возле Верховной Рады в честь погибших военнослужащих Национальной гвардии Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Открытия памятной доски возле Верховной Рады в честь погибших военнослужащих Национальной гвардии Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Открытия памятной доски возле Верховной Рады в честь погибших военнослужащих Национальной гвардии Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Открытия памятной доски возле Верховной Рады в честь погибших военнослужащих Национальной гвардии Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Открытия памятной доски возле Верховной Рады в честь погибших военнослужащих Национальной гвардии Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Открытия памятной доски возле Верховной Рады в честь погибших военнослужащих Национальной гвардии Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Открытия памятной доски возле Верховной Рады в честь погибших военнослужащих Национальной гвардии Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Открытия памятной доски возле Верховной Рады в честь погибших военнослужащих Национальной гвардии Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Открытия памятной доски возле Верховной Рады в честь погибших военнослужащих Национальной гвардии Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    В Киеве в четверг открыли мемориальную доску военнослужащим Национальной гвардии, погибших в ходе столкновений у здания Верховной Рады, передает корреспондент РИА Новости Украина.

    На мероприятиях по случаю увековечивания памяти погибших бойцов министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что военнослужащие Национальной гвардии будут приносить присягу на верность украинскому народу на площади перед парламентом, где в 2015 году в результате беспорядков погибли четверо их коллег.

    Рада 31 августа 2015 года Рада приняла в первом чтении проект изменений в Конституцию в части децентрализации, после чего у здания парламента начались столкновения: протестующие использовали бутылки с водой, палки и дымовые шашки. В результате беспорядков пострадали более 150 человек, погибли четыре бойца Нацгвардии. Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал виновной в беспорядках партию "Свобода". Правоохранители сообщили о подозрении в причастности к беспорядкам 18 лицам, в том числе членам партии.

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