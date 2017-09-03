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    Карасев: Омелян попался на коррупции. Что дальше?

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    По словам политического эксперта Вадима Карасева, министр инфраструктуры оплатил личные судебные издержки не за свой счет, а за счет ресурсов министерства.
    Вадим Карасев. Архивное фото
    Украинское фото

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Коррупция в Украине достигла такого уровня, что своим положением злоупотребляют даже те, кто больше всех ратует за борьбу с позорным явлением.

    Авиаперевозчик Ryanair. Архивное фото
    ryanair.com
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    Министр инфраструктуры Владимир Омелян использует подчиненных в личных целях. Об этом на своей странице в Facebook написал политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

    "Омелян оплатил личные судебные издержки не за свой счет, а за счет ресурсов министерства. Привлекал к судебному процессу своих подчиненных, а судебные расходы были оплачены из государственного бюджета (около 16 тыс. грн). Важно подчеркнуть, что судебное дело никак не было связано с работой министерства, то есть Мининфраструктуры не выступало ни одной из сторон судебного процесса. Если это правда, то интересно как на этот факт отреагируют ГПУ, НАБУ, САП? Дело ведь не в сумме ущерба, а в том, что у нас чиновники не привыкли отсекать личное от государственного", - отметил политолог.

    Facebook Вадима Карасева
    Скриншот с сайта Facebook

    По мнению Карасева, эта история показательна в том смысле, что еще год назад Омеляна рассматривали как главного борца с коррупцией в своей отрасли.

    "Коррупция давно уже не просто злой умысел, стремление к наживе, а традиционный стиль и образ жизни. В последнее время против Омеляна все больше обвинений: дело Одесского морского порта, где он вроде бы пытался продать буксиры под видом инвестиций. Подозрительная ситуация с Ryanair, договор с которой был невыгодным Украине. Осенью планируются кадровые перестановки в правительстве и другие коррупционеры уже потирают руки. Для многих в Украине жить без коррупции скучно и утомительно", — подытожил Карасев.

     

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