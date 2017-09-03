Карасев: Омелян попался на коррупции. Что дальше?

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Коррупция в Украине достигла такого уровня, что своим положением злоупотребляют даже те, кто больше всех ратует за борьбу с позорным явлением.

Читайте также: Банкир для президента: как Порошенко решает проблемы в НБУ

Министр инфраструктуры Владимир Омелян использует подчиненных в личных целях. Об этом на своей странице в Facebook написал политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

"Омелян оплатил личные судебные издержки не за свой счет, а за счет ресурсов министерства. Привлекал к судебному процессу своих подчиненных, а судебные расходы были оплачены из государственного бюджета (около 16 тыс. грн). Важно подчеркнуть, что судебное дело никак не было связано с работой министерства, то есть Мининфраструктуры не выступало ни одной из сторон судебного процесса. Если это правда, то интересно как на этот факт отреагируют ГПУ, НАБУ, САП? Дело ведь не в сумме ущерба, а в том, что у нас чиновники не привыкли отсекать личное от государственного", - отметил политолог.

Facebook Вадима Карасева Скриншот с сайта Facebook

По мнению Карасева, эта история показательна в том смысле, что еще год назад Омеляна рассматривали как главного борца с коррупцией в своей отрасли.

"Коррупция давно уже не просто злой умысел, стремление к наживе, а традиционный стиль и образ жизни. В последнее время против Омеляна все больше обвинений: дело Одесского морского порта, где он вроде бы пытался продать буксиры под видом инвестиций. Подозрительная ситуация с Ryanair, договор с которой был невыгодным Украине. Осенью планируются кадровые перестановки в правительстве и другие коррупционеры уже потирают руки. Для многих в Украине жить без коррупции скучно и утомительно", — подытожил Карасев.