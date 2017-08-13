Люди ехали стоя. Скандал с "Интерсити" Одесса - Киев

КИЕВ, 13 авг — РИА Новости Украина. Пассажирам скоростного поезда "Интерсити" сообщением "Одесса-Киев" пришлось ехать стоя из-за нехватки вагонов.

"Укрзалiзниця рулит! Поезд "Интерсити" 764 вместо 9 вагонов подали 5, людям предлагают садиться на свободные места, но их на всех не хватает. Многие стоят в проходах. Люди сидят по очереди, уступают места женщинам и пожилым людям. Вай-фая тоже нет", — рассказал "Обозревателю" пассажир поезда.

По словам мужчины, многие возмущенные пассажиры собираются подавать иски и требовать компенсации.

"Поезд очень дорогой. Для сравнения: билет Винница-Киев обычный плацкарт 40-60 грн, здесь — 225", — отметил пассажир.

Сотрудники "Укрзалізницы" сообщили, что количество вагонов уменьшили из-за поломки, но почему не предупредили заранее пассажиров, не уточняется.

Ранее "Укрзализныця" предупреждала пассажиров о возможных задержках поездов из-за перегрева путей в связи с высокими температурами воздуха.