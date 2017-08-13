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    Общество

    Люди ехали стоя. Скандал с "Интерсити" Одесса - Киев

    (обновлено: )69221
    Пассажир "Интерсити" сообщением "Одесса-Киев" рассказал, что поезд пришел с пятью вагонами вместо девяти и людям пришлось ехать до Киева стоя.
    Пассажиры поезда Интерсити
    obozrevatel.com

    КИЕВ, 13 авг — РИА Новости Украина. Пассажирам скоростного поезда "Интерсити" сообщением "Одесса-Киев" пришлось ехать стоя из-за нехватки вагонов.

    Войцех Бальчун
    УНИАН
    Голубой вагон бежит... Бальчун и "Укрзализныця"

    "Укрзалiзниця рулит! Поезд "Интерсити" 764 вместо 9 вагонов подали 5, людям предлагают садиться на свободные места, но их на всех не хватает. Многие стоят в проходах. Люди сидят по очереди, уступают места женщинам и пожилым людям. Вай-фая тоже нет", — рассказал "Обозревателю" пассажир поезда.

    По словам мужчины, многие возмущенные пассажиры собираются подавать иски и требовать компенсации.

    "Поезд очень дорогой. Для сравнения: билет Винница-Киев обычный плацкарт 40-60 грн, здесь — 225", — отметил пассажир.

    Сотрудники "Укрзалізницы" сообщили, что количество вагонов уменьшили из-за поломки, но почему не предупредили заранее пассажиров, не уточняется.

    Ранее "Укрзализныця" предупреждала пассажиров о возможных задержках поездов из-за перегрева путей в связи с высокими температурами воздуха.

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