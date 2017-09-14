Омелян привел данные о миллиардных потерях "Укрзализныци" от коррупции

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. ПАО "Укрзализныця" недосчитывается 10-15 миллиардов гривен ежегодно из-за коррупции, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Ежегодные потери от коррупции в УЗ — минимум 10-15 миллиардов гривен. Этого хватит и на партии, и на личное обогащение, и на черный пиар против всех тех, которые вдруг решат бороться против злоупотреблений", — написал министр на своей странице в Facebook.

За эти деньги, по мнению Омеляна, в Украине можно было бы построить несколько скоростных железных дорог:

15 млрд за 2014 год — это скоростная железная дорога Одесса — Киев за 2,5 часа;

15 млрд за 2015 год — Киев — Львов — Варшава;

15 млрд за 2016 год — Киев — Харьков;

15 млрд за 2017 год — 25 скоростных пассажирских поездов Тарпан со скоростью 220 км/ч.

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"При всех этих мегапроектах, "УЗ" планово обновляла бы грузовой подвижной состав, успешно работала бы с мировыми компаниями, сотрудники получали бы приличную зарплату", — подытожил глава Мининфраструктуры.

Как сообщалось, накануне СБУ задержала при получении взятки в размере $70 000 первого заместителя начальника департамента аудита и контроля "Укрзализныци" Вахтанга Джакели. Всего же, по данным следствия, он требовал 300 тысяч долларов за устройство на работу.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что жена Владимира Омеляна заказала авто за 2,7 млн евро.