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    На взятке в $70 тыс задержали топ-чиновника "Укрзализныци"

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    Джакели Вахтанг был задержан при получении первой части взятки в размере $70 тыс за решение вопроса о назначении на одну из руководящих должностей в ведомстве.
    Укрзализныця
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины при получении взятки задержали первого заместителя начальника департамента аудита и контроля "Укрзализныци" Джакели Вахтанга. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

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    Он отметил, что Джакели был задержан при получении первой части взятки в размере $70 тыс за решение вопроса о назначении на одну из руководящих должностей в ведомстве.

    Лавренюк уточнил, что за решение данного вопроса Джакели планировал получить неправомерную выгоду в размере $300 тыс.

    "О необходимости немедленного освобождения этой одиозной личности из рядов "Укрзализныци" министр Владимир Омелян говорил неоднократно, а сегодня мы все увидели результаты его "работы", – добавил заместитель министра.

    Ранее сообщалось, что начальник Департамента полиции охраны Национальной полиции Украины Сергей Будник, ранее задержанного по подозрению в получении взятки, после выхода из СИЗО продолжает исполнять свои должностные обязанности.

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