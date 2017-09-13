На взятке в $70 тыс задержали топ-чиновника "Укрзализныци"

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины при получении взятки задержали первого заместителя начальника департамента аудита и контроля "Укрзализныци" Джакели Вахтанга. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

Он отметил, что Джакели был задержан при получении первой части взятки в размере $70 тыс за решение вопроса о назначении на одну из руководящих должностей в ведомстве.

Лавренюк уточнил, что за решение данного вопроса Джакели планировал получить неправомерную выгоду в размере $300 тыс.

"О необходимости немедленного освобождения этой одиозной личности из рядов "Укрзализныци" министр Владимир Омелян говорил неоднократно, а сегодня мы все увидели результаты его "работы", – добавил заместитель министра.

Ранее сообщалось, что начальник Департамента полиции охраны Национальной полиции Украины Сергей Будник, ранее задержанного по подозрению в получении взятки, после выхода из СИЗО продолжает исполнять свои должностные обязанности.