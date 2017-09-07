Жена министра Омеляна заказала авто за 2,7 млн евро - СМИ

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. В списке 136 будущих владельцев элитного авто Maybach Coupe, стоимость которого составляет 2 734 000 евро, есть гражданка Украины Светлана Бевза. Об этом пишет французский таблоид L’express.

Отметим, что именно так зовут жену министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

forbes.net.ua Светлана Бевза

Машина была презентована на Франкфуртском автосалоне и уже охарактеризована экспертами как самый роскошный автомобиль десятилетия. Отмечается, что в ближайший год будет выпущено лишь 136 ее экземпляров. Все они уже предназначены для определенного круга людей, список которых и появился во французском СМИ. Однако в целях предосторожности журналисты указали в нем не всю информацию о якобы будущих собственниках суперкаров, а лишь их имена, гражданство и пункты доставки элитной покупки.

Следует отметить, что в указанном списке есть имена двух украинцев, якобы сделавших предзаказ на люксовое авто: Валерия Хорошковского (машину должны доставить в Монако) и Светланы Бевзы (авто отправят в Стамбул).

Напомним, Омелян использует подчиненных в личных целях. Об этом на своей странице в Facebook написал политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.