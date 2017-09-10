Переводим стрелки. Омелян призвал "Укрзализныцю" не нарушать закон с Саакашвили

КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал госкомпанию "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") "оставаться в правовом поле" и "сосредоточиться на своих прямых обязанностях" в связи с ситуацией с задержкой поезда украинского формирования в польском Пшемышле, на котором экс-президент Грузии Михаил Саакашвили хочет въехать в Украину.

Sergiy Karazy, facebook Михаил Саакашвили с семьей в поезде Интерсити

Ранее сообщалось, что Саакашвили по громкой связи попросили покинуть поезд "Интерсити" сообщением "Перемышль-Киев", на котором он надеялся пересечь польско-украинскую границу. В ответ он отказался выходить из вагона и заявил, что обратится в польскую полицию, так как это противоречит европейскому законодательству.

"Наблюдая из Вены за событиями в Интерсити, хочу еще раз подчеркнуть — с января 2017 года, после передачи Укрзализныци из-под управления Министерства инфраструктуры в Министерство экономического развития и торговли, эта стратегическая для государства компания стала фактически неуправляемой, площадкой для политических игр и неслыханной коррупции", — написал Омелян в соцсети Facebook.

Владимир Омелян, facebook Пост Владимира Омеляна

Он призвал компанию не вмешиваться в политику. "Призываю руководство "Укрзализныци" оставаться в правовом поле, сосредоточиться на своих прямых обязанностях, заняться исключительно надлежащей перевозкой пассажиров и груза, все остальные функции должны выполнять соответствующие органы власти и граждане", — заявил министр.

Саакашвили, которого киевские власти ранее лишили украинского гражданства, объявил о намерении вернуться в Украину. В субботу он заявил, что выезжает из Польши в сторону пограничного пункта пропуска "Краковец" в Львовской области. Позже представитель его партии "Движение новых сил" заявил, что Саакашвили будет пытаться проникнуть в Украину на поезде "Интерсити". На вокзале польского Пшемышля он сел в поезд до Киева через Львов.

В администрации президента Украины Петра Порошенко объяснили лишение Саакашвили украинского гражданства тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину 10 сентября. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.