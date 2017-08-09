Москва раскритиковала Омеляна за призыв к украинцам не ездить в РФ

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Статс-секретарь, заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Григорий Карасин назвал наивным и безответственным заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, который призвал украинцев не ездить в Россию.

Ранее в одном из интервью Омелян заявил, что "нечего ездить в Россию, на самом деле", кроме как для того, чтобы проведать семью, у кого она там есть.

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"Я сомневаюсь, что украинцы в своей массе разделяют мнение министра. Это, конечно, вопрос их внутренней политики, но вообще такие заявления делать, как минимум некорректно, на мой взгляд", — сказал Карасин.

"Это наивное и безответственное заявление. Думаю, что миллионы украинцев, которые живут временно или постоянно у нас в силу сложившихся политических обстоятельств на Украине, будут категорически не согласны с подобного рода высказываниями", — подчеркнул он.

В июле президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев введет биометрический контроль для граждан других государств, которые пересекают границу страны, уже подготовлены соответствующие проекты решений. Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что решение о введении такого контроля коснется в первую очередь граждан России. Ранее фракция "Народный фронт" уже призывала депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с РФ.