Война за "Укрзализныцю": кому достанутся потоки актива?

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Отставка Войцеха Бальчуна с поста главы правления "Укрзализныци" не привела ни к улучшению работы поездов, ни к снижению коррупции в отрасли. Компания безнадежно отстала в развитии, уровень технического оснащения подвижного состава сильно отстает ближайших соседей — Польши, Беларуси, России. В тоже время, взяточничество на госзакупках в компании стало притчей во языцех.

"Укрзализныця" является стратегическим активом для чиновников, поскольку имеет важное политическое и экономическое значение. С помощью железных дорог контролируются бизнес-потоки. Кроме того, контроль за "железкой" позволяет оперативно решать политические задачи — повышать или понижать тарифы, отменять или добавлять новые рейсы, в конце-концов, использовать ж/д для предвыборных махинаций — "каруселей" и других схем, что крайне важно в условиях приближения президентских и парламентских выборов.

Омелян усиливает контроль

Министр инфраструктуры Владимир Омелян пока может праздновать победу. Суд вернул компанию в подчинение министерства, что стало щелчком по носу для премьер-министра Владимира Гройсмана, который в начале года отобрал контроль над Мининфраструктуры над компанией и передал его Минэкономразвития. Кроме того, компанию возглавил Евгений Кравцов, который ранее был первым заместителем министра инфраструктуры, то есть, бывший подчиненный Омеляна.

Министр заявил, что после Бальчуна должно быть уволено все высшее руководство компании, поскольку оно погрязло в коррупции.

"Стоит отметить, что локомотивом таких кадровых изменений в "Укрзализныце" был министр инфраструктуры Владимир Омелян. В ближайшее время он постарается зачистить все поле, которое было связано с Балчуном. Хотя нельзя сказать, что Балчун единолично назначал членов правления и оставил своих людей. Да, там есть четыре поляка, но есть и два украинца. Направление, за которое отвечали поляки – это грузовые перевозки, там есть свои недоработки, которые будут видны осенью в период кризиса грузовых перевозок…

.. Вероятнее всего, что поляки, оставшиеся после Балчуна, попадут под кадровую зачистку. Полетят ли украинские "головы", пока сложно говорить. Но тот факт, что определенные лица все-таки заинтересованы в том, чтобы поставить своих людей, присутствует. Все лакомые кусочки все равно пытаются распределить между силами коалиции", — считает политолог Александра Решмедилова.

А пока за руководство железнодорожного перевозчика всерьез взялись силовики. Соломенский районный суд Киева 18 августа избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста трем высоким должностным лицам ПАО "Укрзализныця", среди которых даже бывший заместитель председателя компании.

Пауки в банке

Владимир Омелян, как известно, является министром по квоте "Народного фронта". Политическая сила недовольна тем, что тендеры на поставку топлива и оборудования выигрывают компании от БПП. Бурю негодования у "фронтовиков" вызывают братья Дубневичи, один из которых является народным депутатом от БПП.

По данным ряда СМИ, между премьер-министром Владимиром Гройсманом и теневыми монополистами железнодорожной отрасли братьями Богданом и Ярославом Дубневичами возник коррупционный альянс, который покрывал бывший глава "Укрзализныци" Войцех Бальчун. Сговор позволял Дубневичам зарабатывать только на госзакупках один миллиард гривен в год.

"У меня создается впечатление, что вокруг этой– не персоны– должности сейчас идет большая борьба разных кланов… Нельзя сказать, что "Укрзализныцей" владеет один клан. Там переплетены заинтересованности очень многих влиятельных финансово-политических групп, которые постоянно между собой конкурируют. Я уверен, что сейчас где-то там за кулисами продолжаются очень напряженные переговоры, какая именно физическая фигура будет занимать следующую вакансию", – отметил замминистра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

Безусловно, Гройсман и люди от БПП не намерены терять контроль за столь важной компанией, поэтому готовы нанести ответный удар, попытавшись уволить главного раздражителя — Омеляна, или отодвинуть его на задний план. К борьбе за ценный актив будут постепенно привлекаться силовики, которые подчиняются, по сути, разным политическим силам. Прокуратура, СБУ — президенту Порошенко, структуры МВД — Народному фронту, НАБУ — независимая структура, ориентированная на Запад.

У семи нянек дитя без глаза

Пока БПП воюет с "Народный фронтом" за контроль, компания предоставлена сама себе. У компании пока нет постоянного руководства, его нужно избрать на открытом конкурсе. Кравцов исполняет обязанности председателя правления, претендовать на этот пост он не может, поскольку не проработал на железной дороге больше 5 лет. Остальные руководители, по сути, сидят не чемоданах.

Между тем, коррупция на железной дороге продолжает процветать, приобретая массовые масштабы. Дошло до того, что проводники требуют оплату в размере 10 гривен за зарядку мобильных телефонов пассажиров. В высших эшелонах воруют сотнями миллионов гривен, из-за чего страна несет огромные убытки.

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"В прошлом году Украина потеряла контракт на транзит 1 млн тонн вакуумного газойля и мазутов из Беларуси. Есть версия, что это произошло из-за взятки, которую в УЗ потребовали в обмен на скидку для конкурентоспособности украинского маршрута. В результате нефтепродукты ушли в балтийские порты. Считайте, если тариф от границы с Беларусью до Одессы составляет 422 грн/т, госкомпания потеряла 422 млн грн. А перевалка в порту ($15/т), а портовые сборы с судов, заходящих под загрузку (до $300 000 за танкер 80 000 т)… По кругу почти 1 млрд грн. И это только один контракт, сколько таких — точно не знает никто", — написал в своем блоге директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Настоящей информационной бомбой стал финансовый план предприятия, опубликованный на сайте "Наші гроші". Оказалось, что компания планирует уже в этом году сократить пассажирские перевозки, а штат сотрудников кардинально урезать. Как сообщается в пояснительной записке документа, в этом году пассажирские перевозки должны сократится на 4% или на 7,6 млн. человек. Больше всего просядет международный пассажирооборот (14%). Внутренние перевозки сократятся на 2%. Пригородное сообщение уменьшится на 7% за счет перехода пассажиров на альтернативные виды транспорта. Штат сотрудников планируется сократить на 14 тысяч человек.

Таким образом, компания не планирует увеличить пассажирские перевозки, наоборот, будет их постепенно урезать и сокращать количество работников, надеясь, что это спасет ситуацию от кризиса. Увы, но как показал опыт, подобные "оптимизации" государственных монополистов ни к чему хорошему не приводят, а лишь ухудшают и без того их плохую работу.

"Увольнения в первую очередь необходимо произвести в Центре обеспечения производства "Укрзализныци". По моим оценкам только в 2017 году и только на "эффективных" закупках дизеля "железка" заплатила лишних 163 млн грн. Для справки: чистая прибыль УЗ за первое полугодие 2017 г. — 122,5 млн грн.", — написал на своей странице в Facebook Сергей Куюн.

Очевидно, что "УЗ" сохранит коррупционные потоки, поскольку именно из-за них и разгорается борьба между двумя политическими силами. Этой осенью "Народный фронт" и "БПП" воспользуются политическим ресурсом для того, чтобы выбить конкурентов из "Укрзализныци", не исключено, что драка за этот и другие государственные пироги охладит отношения между "заклятыми друзьями" и приведет к новому витку политического кризиса в начале осени.