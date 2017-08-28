"В далеком будущем". Омелян о слухах о передаче "Борисполя" в концессию

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости. Передача киевского международного аэропорта "Борисполь" в концессию рассматривается правительством только в перспективе далекого будущего, в данный момент такой шаг не является целесообразным, заявил глава Мининфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Ранее Министерство экономического развития и торговли Украины обнародовало новый расширенный список госпредприятий, которые подлежат приватизации. Наряду с этим был обнародован список госпредприятий, которые рекомендуется передать в концессию. В частности, в этот список внесены аэропорт "Борисполь" и Львовский международный аэропорт.

После этого в украинских СМИ появилась информация, что Мининфраструктуры во главе с Омеляном готовят передачу этих аэропортов в концессию турецким компаниям.

"Есть предложение правительства, которое базируется на предложении Минэкономики рассматривать в далеком будущем концессии аэропорта "Борисполь". Если даже за этот вопрос проголосуют в парламенте, если будет соответствующее решение, это займет долгие годы подготовки в случае необходимости. Я, например, на этом этапе не уверен в целесообразности передачи в концессию аэропорта "Борисполь", — сказал Омелян на брифинге в понедельник.

Он добавил, что представители министерства не проводили ни одной встречи с компанией Turkish Airlines по поводу передачи аэропорта в концессию.

Ранее стало известно, что власти Украины могут выставить на продажу Национальный цирк и киностудию имени Довженко. Министерство культуры Украины в ответ на запрос РИА Новости опровергло информацию о планах приватизации киностудии. Вместе с тем, Министерство экономического развития и торговли Украины заявило, что пока не отказывается со своей стороны от подобных планов. Директор Национальной киностудии художественных фильмов имени Александра Довженко Олесь Янчук выступил против ее приватизации, так как это, по его мнению, может привести к перепрофилированию территории студии, в частности под строительство.