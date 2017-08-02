Во Львовской области поезд "Интерсити" насмерть сбил человека

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. В поселке городского типа Стебник Дрогобычского района Львовской области в ночь на среду скоростной поезд "Интесити" сбил мужчину, сообщает сообщает Департамент по гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

"На железнодорожном переезде по ул. Дрогобычской пассажирский поезд № 743 Интерсити сообщением "Дарница — Трускавец" смертельно травмировал мужчину. Личность погибшего устанавливается, возраст мужчины — около 30 лет. В результате несчастного случая поезд задержался на 1 час. 50 мин", — сообщает ЛОГА.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Напомним, под Киевом в субботу вечером, 29 июля, произошло столкновение поезда "Интерсити+" №712, который следовал из Константиновки в столицу, и легкового автомобиля.