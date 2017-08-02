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    Во Львовской области поезд "Интерсити" насмерть сбил человека

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    Пассажирский поезд сообщением "Дарница - Трускавец" смертельно травмировал мужчину, в результате несчастного случая поезд задержался на 1 час. 50 мин
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    Скоростной поезд
    УНИАН

    КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. В поселке городского типа Стебник Дрогобычского района Львовской области в ночь на среду скоростной поезд "Интесити" сбил мужчину, сообщает сообщает Департамент по гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

    Появилось видео эвакуации пассажиров из застрявшего в тоннеле поезда в метро Киева
    Канал BeNata на youtube
    Кадры эвакуации пассажиров из застрявшего поезда в метро Киева

    "На железнодорожном переезде по ул. Дрогобычской пассажирский поезд № 743 Интерсити сообщением "Дарница — Трускавец" смертельно травмировал мужчину. Личность погибшего устанавливается, возраст мужчины — около 30 лет. В результате несчастного случая поезд задержался на 1 час. 50 мин", — сообщает ЛОГА.

    Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

    Напомним, под Киевом в субботу вечером, 29 июля, произошло столкновение поезда "Интерсити+" №712, который следовал из Константиновки в столицу, и легкового автомобиля.

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