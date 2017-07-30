Столкновение поезда с авто под Киевом: состав протащил машину 200 метров

КИЕВ, 30 июл — РИА Новости Украина. Полиция сообщила подробности столкновения поезда "Интерсити+" №712, который следовал из Константиновки в столицу, и легкового автомобиля, а также выясняет причину, почему автомобиль оставили возле места, не предназначенного для переезда во время движения поездов. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Ранее СМИ ссылкой на очевидцев сообщили, что под Киевом в субботу вечером, 29 июля, произошло столкновение поезда "Интерсити+" и легкового автомобиля.

отдел коммуникации полиции Киевской области Столкновение поезда с авто под Киевом

"Вчера в 22.55 в полицию Киевской области поступило сообщение о столкновении электропоезда Интерсити и автомобиля Opel Omega в пгт Барышевка. Правоохранители совместно со спасательной службой выяснили, что машина стояла брошенной в непредназначенном для этого месте рядом с бывшим железнодорожным переездом, который не используется много лет. Машинист экстренно затормозил и после столкновения поезд протянул авто вперед около 200 метров. Жертв нет, вблизи места происшествия водителя и пассажиров тоже не нашлось", — говорится в сообщении.

отдел коммуникации полиции Киевской области Столкновение поезда с авто под Киевом

Как отмечается, полиция сразу установила владельца автомобиля, который находился дома в нетрезвом состоянии.

Также сотрудники Барышевской полиции обеспечили охрану публичной безопасности на месте аварии. В 00:37 движение на данном участке железной дороги восстановлено.

По данному факту открыто уголовное производство по ч1 ст 279 (блокирование транспортных коммуникаций) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия выясняются, а также устанавливаются свидетели.

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