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    Ехавший из Украины в Москву микроавтобус попал в ДТП

    (обновлено: )7601
    Украинский МИД проверяет информацию о ДТП с ехавшим из Украины в РФ микроавтобусом. В УМВД по Калужской области сообщили, что один из пассажиров получил травму в виде перелома бедра, у остальных пострадавших – ушибы и ссадины.
    ДТП с участием микроавтобуса, ехавшего из Украины в Москву, 26 июля 2017
    Управление МВД России по Калужской области

    КИЕВ, 26 июл – РИА Новости Украина. Микроавтобус, ехавший из Украины в Москву, столкнулся в среду с автомобилем ВАЗ в Калужской области: пять человек пострадали, сообщает УМВД по региону.

    Авария произошла на автодороге М-3 "Украина".

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    "По предварительной информации, водитель автомашины Mercedes-Benz Sprinter, двигаясь в сторону г. Москвы, допустил столкновение автомашиной "ВАЗ-2107", которая осуществляла маневр поворота налево. От удара автомашина Mercedes-Benz Sprinter съехала в кювет, а автомашина "ВАЗ-2107" осталась на встречной полосе", — говорится в сообщении.

    В результате ДТП пострадали пять человек – это водитель автомашины "ВАЗ-2107" и четыре пассажира микроавтобуса. Один из пассажиров получил травму в виде перелома бедра, у остальных пострадавших – ушибы и ссадины. Пассажирам оказана медицинская помощь.

    "Автомобиль Mercedes-Benz Sprinter передвигался по маршруту движения "Республика Украина — г. Москва". Всего в автомашине находилось 7 пассажиров и водитель. В момент ДТП все были пристегнуты ремнями безопасности", — отмечает полиция.

    Полиция продолжает разбираться в произошедшем.

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    В свою очередь МИД Украины проверяет информацию о ДТП. "Ждем информацию консула, пока нет информации по этому вопросу", — сообщил в среду РИА Новости начальник управления консульского обеспечения министерства Василий Кирилич.

    Накануне в результате ДТП с участием граждан Белоруссии в Киевской области пострадали девять человек. По данным полиции, инцидент произошел на трассе Киев — Одесса с участием трех автомобилей. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Nissan с номерами Белоруссии выехал на встречную полосу движения и столкнулся с двумя автомобилями.

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