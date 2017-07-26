Ехавший из Украины в Москву микроавтобус попал в ДТП

КИЕВ, 26 июл – РИА Новости Украина. Микроавтобус, ехавший из Украины в Москву, столкнулся в среду с автомобилем ВАЗ в Калужской области: пять человек пострадали, сообщает УМВД по региону.

Авария произошла на автодороге М-3 "Украина".

"По предварительной информации, водитель автомашины Mercedes-Benz Sprinter, двигаясь в сторону г. Москвы, допустил столкновение автомашиной "ВАЗ-2107", которая осуществляла маневр поворота налево. От удара автомашина Mercedes-Benz Sprinter съехала в кювет, а автомашина "ВАЗ-2107" осталась на встречной полосе", — говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали пять человек – это водитель автомашины "ВАЗ-2107" и четыре пассажира микроавтобуса. Один из пассажиров получил травму в виде перелома бедра, у остальных пострадавших – ушибы и ссадины. Пассажирам оказана медицинская помощь.

"Автомобиль Mercedes-Benz Sprinter передвигался по маршруту движения "Республика Украина — г. Москва". Всего в автомашине находилось 7 пассажиров и водитель. В момент ДТП все были пристегнуты ремнями безопасности", — отмечает полиция.

Полиция продолжает разбираться в произошедшем.

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В свою очередь МИД Украины проверяет информацию о ДТП. "Ждем информацию консула, пока нет информации по этому вопросу", — сообщил в среду РИА Новости начальник управления консульского обеспечения министерства Василий Кирилич.

Накануне в результате ДТП с участием граждан Белоруссии в Киевской области пострадали девять человек. По данным полиции, инцидент произошел на трассе Киев — Одесса с участием трех автомобилей. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Nissan с номерами Белоруссии выехал на встречную полосу движения и столкнулся с двумя автомобилями.