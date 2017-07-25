ДТП с участием белорусов в Киевской области: девять пострадавших

Нацполиция в Киевской области

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. В результате ДТП с участием граждан Белоруссии в Киевской области пострадали девять человек, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.

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По данным полиции, инцидент произошел во вторник утром на трассе Киев-Одесса с участием трех автомобилей. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Nissan с номерами Белоруссии выехал на встречную полосу движения и столкнулся с двумя автомобилями.

Нацполиция в Киевской области ДТП с участием белорусов Киевской области

"Автомобиль Saab с госномерами Белоруссии, в салоне которого ехали граждане Белоруссии, двигался в направлении города. За ним следовала машина Mitsubishi с украинскими госномерами, в салоне которого тоже были граждане Белоруссии. В это время им навстречу выехал автомобиль Nissan", — говорится в сообщении.

Нацполиция в Киевской области ДТП с участием белорусов Киевской области

Как отмечается, в результате ДТП травмы различной степени тяжести получили девять человек, среди них — иностранцы и двое несовершеннолетних, их доставили в больницу. На месте работает полиция.

Напомним, в Николаевской области в результате ДТП погибла прокурор Кировоградской местной прокуратуры Татьяна Чеботарева.