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    Происшествия

    Прокурор погибла в ДТП в Николаевской области

    (обновлено: )187
    В ДТП также пострадали водитель, взрослый пассажир и двое детей. Их с телесными повреждениями доставили в больницу. Авария произошла утром 22 июля на дороге Кропивницкий – Платоново.
    ДТП в Николаевской области
    Пресс-служба Нацполии в Николаевской области

    КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. В Николаевской области в результате ДТП погибла прокурор Кировоградской местной прокуратуры Татьяна Чеботарева, сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области.

    Пресс-служба Нацполии в Николаевской области
    ДТП в Николаевской области

    Авария произошла утром 22 июля на дороге Кропивницкий – Платоново.

    "В Арбузинском районе водитель автомобиля Chery Tiggo, двигаясь со стороны г. Кропивницкий в направлении Первомайска, по предварительным данным, допустил наезд на выбоину на проезжей части, после чего съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП на месте происшествия погибла 41-летняя пассажирка", – рассказали в полиции Николаевской области.

    В ДТП также пострадали водитель, взрослый пассажир и двое детей. Их с телесными повреждениями доставили в больницу. 

    Накануне сообщалось о гибели в результате ДТП спецкора "Страны" Анастасии Рафал.

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