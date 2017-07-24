Прокурор погибла в ДТП в Николаевской области

Пресс-служба Нацполии в Николаевской области

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. В Николаевской области в результате ДТП погибла прокурор Кировоградской местной прокуратуры Татьяна Чеботарева, сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области.

Пресс-служба Нацполии в Николаевской области ДТП в Николаевской области

Авария произошла утром 22 июля на дороге Кропивницкий – Платоново.

"В Арбузинском районе водитель автомобиля Chery Tiggo, двигаясь со стороны г. Кропивницкий в направлении Первомайска, по предварительным данным, допустил наезд на выбоину на проезжей части, после чего съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП на месте происшествия погибла 41-летняя пассажирка", – рассказали в полиции Николаевской области.

В ДТП также пострадали водитель, взрослый пассажир и двое детей. Их с телесными повреждениями доставили в больницу.

Накануне сообщалось о гибели в результате ДТП спецкора "Страны" Анастасии Рафал.